Avec 20 000 points et 10 000 passes en carrière, Chris Paul entre dans l’histoire de la NBA !

Sélectionné dans le Top 76 des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, Chris Paul a franchi cette nuit le cap des 20 000 points en carrière, devenant le 47e joueur à atteindre ce cap. Mais surtout, le meneur des Suns est devenu face aux Lakers le premier joueur à cumuler au moins 20 000 points et 10 000 passes en carrière ! Aucun joueur n’y était parvenu, et les plus proches étaient jusque-là Oscar Robertson avec ses 9 987 passes et John Stockton avec ses 19 711 points en carrière.

« Les mots manquent pour exprimer ce que je ressens » a expliqué Chris Paul, à qui il manquait 7 points avant le match. « Personnellement, je me contente de jouer et d’essayer de gagner un match. C’est cool que ce soit à Los Angeles, devant ma famille. »

LeBron James va bientôt l’imiter

Auteur de ce 20 000 point sur un lancer-franc après un accrochage avec Dwight Howard, Chris Paul va rentrer chez lui avec le ballon du match, et il y tenait. « Plus tard, c’est le genre de chose que je serai content d’avoir chez moi, pour me souvenir de ce moment » a-t-il déclaré, assis aux côtés de Devin Booker.

Pour l’instant, le meneur des Suns est donc le premier et l’unique joueur à cumuler au moins 20 000 points et 10 000 passes en carrière. Mais ça ne devrait pas durer car son pote LeBron James devrait bientôt l’imiter. L’ailier des Lakers a besoin de 294 passes pour atteindre le cap des 10 000 passes en carrière. Il devrait logiquement y parvenir cette saison.