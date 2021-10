Markieff Morris découvre les standards physiques du Heat

Pour sa 11e saison dans la ligue et alors qu’il a déjà bien voyagé avec des passages dans cinq franchises différentes, Markieff Morris a encore des choses à découvrir. Quand il est arrivé au Heat (sa sixième équipe donc) durant l’intersaison, l’intérieur se croyait déjà en forme pour jouer.

Sauf qu’à Miami, on ne plaisante pas avec la condition physique ni avec les calories et les standards sont plus hauts que dans les 29 autres franchises.

« Je suis arrivé en bonne condition », explique-t-il auSun Sentinel. « Disons qu’elle serait passée partout ailleurs. Je m’étais préparé pour le training camp. Dès que je suis arrivé, la franchise m’a dit que j’avais encore un autre niveau à atteindre. Visiblement, j’avais besoin d’être à mon meilleur niveau. »

Erik Spoelstra fait le même constat, estimant que son joueur est arrivé en « bonne forme, en bonne condition », mais qu’il fallait qu’il se mette « à notre niveau ».

Le frère de Marcus (32 ans) sait à quel point la franchise floridienne, sur les consignes de Pat Riley, met l’accent sur la condition physique, ce qui permet à des vétérans d’évoluer à leur meilleur niveau.

« Il suffit de regarder leur passé, ils ont pris des joueurs qui étaient assez âgés comme Gary Payton, Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning ou James Posey et ils étaient en parfaite forme physique. Ils avaient encore des jambes. C’est comme ça que je veux faire. Je ne vais pas dire que je suis vieux, mais je suis dans ma onzième saison. »

Le Heat est très rigoureux avec le physique de ses joueurs, on l’a vu ces dernières années avec James Johnson ou Dion Waiters par exemple. Cette discipline quotidienne ne semble pas l’inquiéter, ni le freiner.

« Je dois être encore à un autre niveau dans ce domaine », annonce-t-il. « Mon pourcentage de masse graisseuse est quasiment le plus bas de ma carrière, avec 8.5 %, mais je vais encore descendre. Pour moi, c’est très bien d’être suivi comme ça. Ainsi, on reste concerné, responsable et on garde le même niveau. »