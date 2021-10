Ja Morant n’a déjà plus de temps à perdre

Pour sa troisième rentrée en NBA, Ja Morant a mis les petits plats dans les grands. Le bondissant meneur des Grizzlies avait visiblement des fourmis dans les jambes car il a été partout face aux Cavaliers, avec ses 37 points, 6 rebonds et 6 passes, et ce alley oop venu d’ailleurs. Déjà candidat au dunk de l’année… dès sa première sortie !

« J’adore. Je me sens comme chez moi à Memphis, des bureaux jusqu’aux fans et la communauté. Tout le monde m’a super bien accueilli et j’ai le sentiment que je fais partie de la famille. Ma famille et moi ne pourraient pas demander mieux. »

« Je veux aller plus loin. Je veux un titre »

A l’aise dans le Tennessee, et dans son rôle de général en formation, Morant a déjà ramené les Grizz en playoffs, dès sa deuxième saison. Ses performances en playoffs ont été ébouriffantes – avec un record de franchise à 47 points – et, avec le retour aux affaires de son compère Jaren Jackson Jr. (fraîchement prolongé), Morant est persuadé que son escouade peut briguer à nouveau une place en playoffs.

« A 100%, bien sûr », assène Morant dans The Athletic. « Le talent a toujours été là. On doit simplement assembler toutes les pièces. On doit donner beaucoup de crédit au front office et à notre coaching staff de nous avoir donné les éléments pour être bon depuis le début. Mon état d’esprit en arrivant ici était de ne pas faire partie des équipes qui jouent les hauts choix de Draft, à moins qu’on en obtienne un par un échange. Je suis venu ici pour gagner et c’est ce qui s’est passé ces deux premières années. Mais on n’est pas encore satisfait. Je veux aller plus loin. Je veux un titre. »

Encore limité sur son tir extérieur, à 32% en carrière à 3-points, Morant va être attendu au tournant sur l’exercice à longue-distance. S’il peut faire feu de tout bois sur pénétration, et encore plus sur la transition, l’ancien de Murray State doit à tout le moins s’établir aux alentours des 40% derrière l’arc pour solidifier son arsenal offensif. Et probablement devenir All Star.

« En fait, tu reçois beaucoup de « j’ai compris, j’ai compris ». Et puis, tu peux dire beaucoup de choses sans parler. Le langage corporel, un regard. Tout ce dont je lui parlais, c’est ce qu’on va mettre en place, c’est comme ça qu’on va construire, ça va être son rôle. Je savais qu’il était impliqué à fond depuis le premier jour », ajoute Coach Jenkins. « Il a compris comment les équipes adverses allaient défendre sur lui. Ils vont changer sur lui, ils vont passer sous les écrans. C’est une arme fatale quand il attaque le cercle. Donc maintenant, il s’agit de combattre ça et d’équilibrer son jeu offensif. »

« On peut déjà être une équipe qui peut pousser vers le titre et ça commence avec nous »

Une des solutions pour équilibrer l’attaque de Memphis sera aussi de retrouver un triple J de nouveau à son niveau. Morant a besoin d’une menace offensive, de préférence capable d’étirer les défenses adverses, pour être le plus dévastateur possible. En l’état actuel des choses, sachant qu’il sera éligible pour une prolongation maousse costaud l’été prochain, Morant ne se voit nulle part ailleurs qu’à Memphis.

« Je ne suis pas fan de l’idée d’aller voir ailleurs. Tant que je suis là, je suis là, je suis concentré sur notre équipe. Peu importe ce qui se passe, je ferai de mon mieux dans n’importe quelle situation, continuer à jouer avec mes coéquipiers et gagner des matchs, jouer devant les fans et faire tout ce qu’il faut pour leur apporter de l’amour. »

Elu meilleur débutant il y a deux ans, Ja Morant était déjà l’homme providentiel des Grizzlies la saison passée, avec une victoire dans ce qu’il estime être « le plus gros match de sa vie », dans le dernier « play in » face à Stephen Curry et les Warriors, dans lequel il avait terminé à 35 points dans une victoire épique au bout d’une prolongation.

Premier joueur depuis 1970 à avoir scoré plus de 100 points sur ses trois premières apparitions en playoffs, Ja Morant n’est pas un joueur comme les autres. Pas une superstar comme les autres…

« On vient tout juste d’arriver dans la ligue mais ça ne nous importe peu », conclut Jaren Jackson Jr. « On pense pouvoir faire quelque chose dès maintenant. On peut déjà être une équipe qui peut foncer vers une bague et ça commence par nous. »