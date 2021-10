Les Grizzlies lâchent 105 millions de dollars pour prolonger Jaren Jackson Jr.

Si Ja Morant devra patienter encore un an avant de décrocher le jackpot, c’est désormais chose faite pour son compère Jaren Jackson Jr. puisque ESPN annonce qu’il a accepté un contrat de 105 millions sur quatre ans. On est loin du salaire maximum, comme ont pu négocier Trae Young ou Luka Doncic, mais c’est un très beau deal pour un joueur qui sort d’une saison quasi blanche.

Après avoir montré de belles choses jusqu’à sa blessure au ménisque dans la « bulle » d’Orlando durant l’été 2020, « JJJ » est considéré par les GM comme le joueur qui va exploser cette saison, et à Basket USA, on l’a désigné comme favori pour le trophée de Most Improved Player.

Ailier-fort mobile, adroit (et gourmand) à 3-points et bon défenseur, Jackson Jr. forme avec Morant le duo du futur des Grizzlies, et les dirigeants ont aussi verrouillé l’avenir de Dillon Brooks pour former un « Big Three » hyper intéressant, et très talentueux comme on a pu le voir depuis deux saisons.