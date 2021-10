Zach LaVine savoure le changement de cap des Bulls

Un vent nouveau souffle sur « Windy City » depuis cet été. La « stat qui tue » de la nuit résume bien le nouvel état d’esprit dans lequel ces Bulls « new look » ont attaqué la saison. Avec cette première victoire, la franchise de l’Illinois affiche un bilan positif pour la première fois depuis mars 2017 !

À cette époque, Zach LaVine, grand artisan de cette opération reconstruction, n’avait pas encore débarqué à Chicago. Mais après quatre saisons à devoir digérer plus de 40 revers par exercice, et à encaisser les déceptions, il espère enfin profiter d’une éclaircie pour l’exercice à venir, au sein d’un groupe ambitieux.

Du cœur et de la détermination pour renverser un scénario mal parti

Nikola Vucevic est arrivé en fin de saison dernière pour amorcer ce début de renouveau, suivi par DeMar DeRozan et Lonzo Ball durant l’intersaison. Zach LaVine a ainsi été récompensé de sa persévérance.

Sur le parquet des Pistons cette nuit, c’est encore lui qui a mené la charge avec ses 34 points, 7 rebonds et 4 passes. Même si les Bulls ont dû attendre la dernière minute pour valider leur succès, Zach LaVine assure sentir une dynamique différente au sein de son équipe, qui aurait peut-être perdu ce genre de rencontre la saison passée.

« Ce n’est pas l’année dernière. Nous regardons vers l’avant désormais. C’est une toute nouvelle équipe, un tout nouvel état d’esprit. Je suis donc heureux que nous ayons réussi à nous imposer. Une victoire reste une victoire », a-t-il ainsi savouré après la rencontre.

Pour sa grande première avec son nouveau maillot, DeMar DeRozan ne s’est pas dit « surpris » par la performance de son coéquipier, soulignant « le cœur » et la détermination de son groupe face à une équipe de Detroit plus coriace que prévue. « Ça en dit beaucoup, de réussir à faire ça à l’extérieur pour le premier match de la saison ».

Le plein de confiance

Chicago s’est renforcé mais Zach LaVine reste bel et bien l’option première de la formation de Billy Donovan. Champion olympique et All-Star, l’arrière n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et il compte bien continuer à progresser, dans le leadership notamment.

« Les paniers qu’il met, ce qu’il arrive à faire avec son côté athlétique et son talent, je pense que tout le monde l’a vu depuis des années. Il a toujours eu ce genre de qualités », a rappelé Billy Donovan. « Je pense qu’il voit les choses différemment. Son côté vocal ressort, il y a un message différent qui vient de lui, d’une manière vraiment, mais vraiment différente. Il voit les choses d’une manière différente maintenant, en se basant sur ses expériences ».

Ce qui va changer aussi, c’est le niveau de confiance avec lequel les Bulls vont pouvoir évoluer.

« Je suis toujours confiant. Je travaille toujours dur, mais le fait d’avoir ce gars à côté de moi (DeMar DeRozan), ainsi que Nikola Vucevic, ça me rend juste plus confiant et plus prêt à jouer. Nous avons un tas de chiens dans l’équipe maintenant et des gars qui vont avancer les uns pour les autres, donc je suis vraiment enthousiaste. C’est une première victoire et nous allons aller de l’avant à partir de là ».