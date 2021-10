Un nouveau départ pour les Wizards

Après le (court) passage de Russell Westbrook, les Wizards vont entamer cette nouvelle saison avec pas mal d’inconnues mais un enthousiasme resté intact.

Pour mieux épauler Bradley Beal, sur le point d’attaquer sa dixième saison NBA dans la capitale, Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell sont notamment venus étoffer le roster et ainsi équilibrer les forces de cette équipe qui s’apprête à être coachée par le rookie, Wes Unseld Jr.

Plus d’options pour Wes Unseld Jr

Une bonne dose de sang-neuf qui permet d’envisager cette nouvelle saison avec un large éventail de possibilités.

« La souplesse et la richesse de notre roster sont vraiment excitantes », a notamment glissé Wes Unseld Jr. « On peut jouer « small ball », on peut jouer grand, on peut s’appuyer sur des gars dans la peinture, on a plusieurs passeurs qui peuvent créer et finir. La quantité de shoots disponibles est une dynamique énorme à avoir. Ça vous donne beaucoup de souplesse et vous permet de faire beaucoup de choses différentes en défense ».

Les Wizards ne seront clairement pas à 100% de leurs capacités pour la reprise à Toronto ce soir. L’an dernier, ils avaient débuté la saison de la pire des manières, par cinq revers. L’objectif sera donc de monter tranquillement en puissance en essayant d’éviter la même entame catastrophique.

« Nous sommes en train de créer une cohésion sur le terrain, de comprendre où l’aide sera apportée en défense, l’espacement du jeu en attaque, les rôles de chacun, tout ça. Maintenant, nous nous plongeons dedans, nous élargissons un peu plus notre « playbook » et nos concepts », a glissé Bradley Beal. « Je pense que nous avons une grosse marge de progression, évidemment, quand les gars comme Rui (Hachimura) et Thomas (Bryant) reviendront en bonne santé, je pense que nous serons très, très bons. Nous voulons participer aux playoffs et avoir l’avantage du terrain. Je pense que nous pouvons être une équipe de ce calibre, même si nous n’en sommes pas encore là. Nous avons encore beaucoup de travail à faire ».

Les clés du camion pour Spencer Dinwiddie et Bradley Beal

Ce qui est certain, c’est que la menace sera davantage diluée dans le collectif, duquel on peut également ressortir des éléments comme Kentavious Caldwell-Pope mais aussi la paire Bryant/Gafford, complémentaire au poste 5 de Montrezl Harrell, quand Thomas Bryant sera de retour.

Venu compenser le départ de Russell Westbrook comme meneur titulaire, Spencer Dinwiddie devra former le tandem de choc avec Bradley Beal sur les lignes arrières. Pour l’instant, Wes Unseld Jr a fait débuter le duo et constamment laissé l’un des deux sur le terrain, pour conserver une menace constante, avec un élément capable de créer son propre tir mais aussi pour les autres. Une option qu’il devrait reconduire dès ce soir.

« Je pense que je vais continuer à faire de cette façon au début de la saison régulière. Essayer de garder l’un ou l’autre de ces gars sur le parquet, je pense que ce serait une excellente idée. Nous examinerons les vrais temps de jeu au fil du temps pour voir où nous en sommes, mais cela nous donne une certaine flexibilité. Les deux gars peuvent jouer aux deux postes. Je pense que parfois, faire de Brad le premier passeur a été bénéfique pour nous », a indiqué le nouvel homme fort de Washington.