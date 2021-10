Même s’il n’a pas prolongé, James Harden rassure les Nets

Après la prolongation de Kevin Durant, officialisée quelques heures avant la finale olympique à Tokyo, les Nets étaient confiants pour celles de Kyrie Irving et James Harden. Les discussions étaient entamées et tout devait se régler avant le début de saison.

Si la situation autour de Kyrie Irving, écarté par la franchise car non-vacciné, a bien entendu compliqué les choses pour le meneur de jeu et mis les négociations en « stand-by », pour James Harden, une prolongation était toujours attendue. Elle n’a pas eu lieu finalement. Faut-il y voir un (mauvais) signe ?

« Il n’y a pas de raison de s’inquiéter », rassure le MVP 2018 à ESPN, après ses 20 points, 8 rebonds et 8 passes contre les Bucks. « Honnêtement, je suis concentré sur ma santé, pour me préparer à faire une grande saison et pour gagner le titre. Le contrat et l’argent viendront. Je n’a pas prévu de partir d’ici. »

Vers un salaire de près de 62 millions de dollars !

James Harden va ainsi pouvoir, s’il le souhaite, faire une croix sur sa saison 2022/2023 à 47.4 millions de dollars afin de signer un nouveau contrat de 223 millions l’été prochain. Ce qui lui permettra de toucher 61.8 millions de dollars lors de la dernière saison de ce nouveau deal !

Mais c’est loin et le barbu le plus célèbre de la ligue souhaite rester concentré sur le sportif pour les mois à venir.

« L’année dernière, c’était une véritable tempête pour moi, au niveau de ma santé et de mon niveau de jeu. Donc cette saison, je sens qu’il faut que je revienne et que je montre pourquoi je fais partie de l’élite. Je dois me le prouver, c’est ça qui m’importe. J’adore être ici, j’adore Joe Tsai, Sean Marks et les autres dirigeants, j’adore Steve Nash. La communication a été incroyable avec tout le monde, je me sens chez moi. »