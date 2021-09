Les Nets toujours en discussion pour les prolongations de James Harden et Kyrie Irving

Presque sept semaines après la prolongation de Kevin Durant, officialisée à quelques heures de la finale olympique, celles de James Harden et Kyrie Irving se font encore attendre du côté de Brooklyn.

Quelques jours après l’annonce autour du triple champion olympique, on apprenait que les discussions avaient commencé entre la franchise et les deux All-Stars. Les Nets espéraient boucler les dossiers avant le début de saison, mais plus d’un mois après, et à quelques jours du « training camp », on en est toujours au même point.

« Nos conversations ont été très positives avec les deux joueurs », annonce à ESPN Sean Marks, le GM des Nets. « Ça aide toujours de faire ces choses-là en personne et comme c’est encore l’été, on est conscient qu’il faut laisser aux gens le temps avant de reprendre le rythme. On est impatient de s’asseoir autour d’une table avec eux pour en parler, d’ici la semaine prochaine ou la suivante. »

Comme Kyrie Irving et James Harden peuvent, s’ils le souhaitent, être libres à l’été 2022, Sean Marks serait plus serein s’ils étaient sous contrat pendant encore quelques saisons.

Même s’il est globalement confiant et sait que le « Big Three » veut s’inscrire dans la durée à Brooklyn.

« Ces gars savent exactement ce qu’on ressent pour eux », poursuit le dirigeant. « Ils ont déjà exprimé ouvertement l’envie de faire partie de ce projet et de le construire ensemble. On a une opportunité unique de construire quelque chose de spécial dans un futur proche. Je suis impatient d’en parler avec Steve Nash et avec les propriétaires. Comme pour n’importe quelle décision, c’est un partenariat et une collaboration. »