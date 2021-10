Nikola Jokic pousse un premier coup de gueule

Privés de Jamal Murray pour la majeure partie de la saison à venir, les Nuggets manquent de repères à l’approche de la reprise. L’inquiétude a régné ces dernières semaines, notamment au regard des résultats obtenus en présaison, débutée par quatre défaites et à peine sauvée par un ultime succès acquis face à OKC, après prolongation.

Autant dire que le groupe est encore loin du compte. Mike Malone a été le premier à tirer la sonnette d’alarme, lorsqu’on lui a demandé ce que Denver devait bosser en priorité la semaine passée.

« C’est un tout », avait-il répondu. « Nous ne sommes tout simplement pas une très bonne équipe en ce moment. Il n’y a pas d’organisation, trop d’erreurs, trop de couvertures ratées, un manque de communication, trop de ballons perdus, du laisser-aller. On envoie le ballon dans tous les sens ».

Retrouvailles avec Phoenix

Lundi, c’est le leader de l’équipe en personne, Nikola Jokic, qui a interpellé le reste du groupe sur son niveau actuel, tout simplement insuffisant alors que la saison régulière va débuter demain pour les Nuggets, sur le parquet de Phoenix. Finalistes NBA, les Suns avaient balayé les Nuggets en demi-finale de conférence.

« Nikola a dit : ‘Les gars, on est mauvais. On ne fait que courir d’un coté à l’autre. On ne fait rien du tout. Nous ne connaissons pas nos systèmes. On ne joue pas notre défense. On va se faire botter le cul mercredi’ », a ainsi rapporté Mike Malone.

La victoire face à OKC pour boucler la présaison a tout de même été accompagnée d’éléments plus positifs, que ce soit la montée en puissance de Nikola Jokic et des titulaires qui vont l’accompagner sur ce début d’exercice.

« Il nous reste des points sur lesquels on peut toujours progresser, mais c’est le cas de toutes les équipes NBA. C’est encore tôt. On va continuer à construire, à nous améliorer, mais j’ai apprécié l’état d’esprit, l’éthique de travail et l’implication que nos gars ont montré », a relativisé Mike Malone.