Maladroit en présaison, à 10 points à 36% d’adresse globale dont un petit 30% de loin, Evan Fournier est encore dans sa phase d’adaptation chez les Knicks.

Dimanche son coach, Tom Thibodeau, l’encourageait, lui et Kemba Walker, à garder confiance et à continuer à faire ce qu’il sait faire de mieux, à savoir scorer. Aujourd’hui, le médaillé d’argent olympique confirme dans les colonnes du New York Post, qu’il n’est guère inquiet.

« On me l’a dit et ça a du sens. Cette saison, c’est en quelque sorte la première fois que je suis un des nouveaux gars dans mon équipe. Mais je ne me fais aucun souci. La présaison est la présaison. C’est fait pour faire des erreurs et apprendre à jouer avec ses coéquipiers et mettre en place des systèmes de jeu; Une fois que la saison aura démarré, tu trouves ton rythme. Le principal est de rester toi-même. »

Face à Boston puis à Orlando pour démarrer

Avec quatre victoires en quatre matchs de présaison, dont la dernière sur un tir au buzzer du All-Star local, Julius Randle, les Knicks arrivent en pleine forme pour démarrer le calendrier de la saison régulière. Un calendrier qui leur réserve la réception de Boston pour démarrer (une affiche ESPN), ce dont a hâte Fournier qui veut des matchs à intensité.

« Honnêtement, oui. Il y a juste une ambiance différente avec le début de la saison. Personne ne prend la présaison à la légère évidemment. Mais ce n’est pas la même intensité, ni le même niveau de concentration. Quand ça commence, ça commence pour de vrai. Surtout quand tu as un gros match comme nous face à Boston. »

Le hasard du calendrier a ensuite fait que les Knicks se déplaceront à Orlando, l’ancien club phare de Fournier. Mais l’ancien du Magic ne fait pas dans le sentimentalisme car, d’une part, ce n’est pas le style de la maison, et que, d’autre part, ce n’est plus tellement la même équipe d’Orlando qu’à son époque.

« J’ai joué là-bas pendant sept ans. C’est marrant que ce soit à la suite, Boston puis Orlando. Je ne suis pas quelqu’un qui me projette beaucoup, je reste dans le moment présent. J’essaye en tout cas. Il y a beaucoup de gars qui sont partis du Magic ces deux dernières années. Le staff aussi a changé et il ne reste plus que quelques gars que je connais. »