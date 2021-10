Joel Embiid veut encore davantage impliquer ses coéquipiers

L’équilibre demeure fragile à Philadelphie, où tout semble pouvoir partir en cacahuètes à chaque instant. Premiers de la saison régulière lors de l’exercice précédent, les Sixers ont buté sur les Hawks sur un Game 7 à domicile, dès les demi-finales de conférence. Un revers qui a fait tâche et qui a débouché sur le bras de fer avec Ben Simmons. Pas vraiment de quoi apporter de la sérénité à une franchise qui en aurait bien eu besoin…

Depuis son arrivée sur le banc du club, Doc Rivers a en tout cas basé l’attaque des Sixers sur le jeu poste bas de Joel Embiid, le pivot devant prendre l’avantage sur son défenseur direct, ou ressortir le ballon pour profiter des prises à deux. Un domaine dans lequel l’intéressé veut encore progresser.

« Je veux être un meilleur créateur cette année. Utiliser l’avantage que nous avons grâce à moi pour faire en sorte que ces gars soient meilleurs », explique-t-il ainsi. « Par le passé, la façon dont j’étais un leader, et ce que je fais toujours, c’était juste sur le terrain. Juste d’aller sur le terrain avec les gars, et avoir en tête de mettre l’équipe sur mes épaules, offensivement et défensivement ».

La règle de l’alternance, l’enjeu majeur des Sixers de Joel Embiid

Doc Rivers connaît l’importance de l’alternance et s’est attelé à cette tâche dès son arrivée l’été dernier, pour rétablir un équilibre entre la domination de Joel Embiid et la menace que peuvent représenter les quatre joueurs qui l’entourent. Sur ce point, le coach avait d’ailleurs plutôt fait du bon travail, au moins en saison régulière.

« C’est rare que vous ayez trois ou quatre gars qui soient tous capables de partir en dribble. Ils peuvent tous faire du main-à-main, alors il faut en profiter », a souligné le coach.

Avec un Ben Simmons de retour mais qui a clairement l’esprit ailleurs, Joel Embiid sera encore plus essentiel au succès de Philadelphie, sa capacité à attirer les prises à deux devant aider et libérer ses coéquipiers.

Et en dehors des terrains, le Camerounais a également bien compris qu’il devait être davantage impliqué.

« J’essaie de garder l’équipe soudée parce que je crois encore que nous avons une chance. Nous avons juste besoin de prendre du plaisir », a ajouté le pivot de Philly. « Comme je l’ai dit, nous avons fait circuler le ballon (en présaison) et j’ai joué librement, que ce soit en ayant la balle dans mes mains ou créant. Nous avons beaucoup d’espace. Donc ça marche bien, et nous devons continuer à construire sur cette base ».