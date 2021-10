De retour à l’entraînement, Ben Simmons sera-t-il présent pour le match d’ouverture des Sixers ?

C’était un retour très attendu… que les Sixers ont tenté de minimiser. Ben Simmons a pu prendre part à l’entraînement collectif de Philadelphie, ce dimanche, après avoir zappé une bonne partie du « training camp ».

Le bras de fer entre l’Australien et sa franchise est sans doute loin d’être terminé, mais si l’intéressé n’était plus dans les parages lorsque la presse a pu poser des questions aux membres de la franchise, son entraîneur et ses coéquipiers ont évoqué cette drôle de situation. La question la plus urgente ? Ben Simmons pourra-t-il jouer mercredi, à La Nouvelle-Orléans, pour le premier match de la saison régulière de son équipe, alors qu’il a raté le dernier match de présaison, son club expliquant qu’il a besoin d’une « remise en forme » ?

« Je ne sais pas encore », a répondu Doc Rivers sur ce sujet. « Je vais attendre et voir. Pour ce qui est de la condition physique, je dirais qu’en le regardant, il avait l’air d’être en bonne forme. Il n’est pas encore tout à fait prêt pour un match, parce qu’il y a énormément de trucs qu’il faut pouvoir faire, mais dans l’ensemble, ça va. »

Quant au retour en lui-même, il a sûrement été un peu bizarre, mais les Sixers ont tous à leur façon éludé le sujet. Matisse Thybulle expliquait « être dans sa réalité » quand Tobias Harris a parlé de professionnalisme.

« Nous avons le premier match de la saison à préparer et, à vrai dire, c’est ce qui nous intéresse », a déclaré l’ailier. « Nous sommes des adultes, ce n’est pas le collège, la 5e ou la 4e. ‘Oh, tu m’as fait ceci ou cela’. Non, dès que vous entrez sur le terrain, c’est juste du basket. Honnêtement, c’est comme ça que ça devrait être, nous sommes ici pour une seule chose, c’est d’être la meilleure équipe possible, de se battre et de s’améliorer en tant que groupe. Toute autre énergie, ceci et cela… L’ambiance était ce qu’elle était. C’était parfait ? Non, mais nous sommes ici pour faire un travail et il s’agit de gagner des matchs de basket. Nous mettons nos habits de grand garçon, nous allons sur le terrain et nous faisons ce que nous devons faire. C’est à peu près tout ce qu’il y a à dire. »

Pas d’excuse, pas de grande déclaration ou de discours de réconciliation, donc.

« Il s’est simplement présenté », a conclu Furkan Korkmaz. « Il n’y avait rien de spécial, et nous n’attendions pas de lui qu’il dise quelque chose… Nous sommes tous des professionnels, vous savez ? Il s’agissait juste d’être un pro. De notre côté, de son côté, c’était juste : ‘Hé, comment ça va les gars ?’ C’est tout. »