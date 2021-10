Joël Ayayi débarque aux Wizards

Après ses faibles prestations en Summer League et en présaison, Joël Ayayi avait été coupé par les Lakers, mais le meneur français n’aura pas eu le temps de gamberger puisque les Wizards se sont empressés de le signer.

C’est à nouveau en « two-way contract », et ça signifie que le Français effectuera des allers-retours entre la G-League et la NBA, où il tentera de grappiller du temps de jeu derrière Spencer Dinwiddie et Raul Neto. Killian Tillie et Yves Pons ont le même type de contrat aux Grizzlies. Idem pour Sekou Doumbouya aux Lakers.

Joueur majeur de Gonzaga, finaliste NCAA, Joël Ayayi s’était engagé dès la Draft à Los Angeles, mais il avait été très discret en Summer League avec 4.8 points, 3 rebonds et 2.4 passes de moyenne en 21 minutes de jeu. C’était encore pire en présaison, avec 0.4 point et 0.6 rebond de moyenne en 9.3 minutes, à 10% de réussite, sur cinq rencontres.

À Washington, il retrouvera son ancien coéquipier Corey Kispert.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.