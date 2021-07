Les Lakers signent Joël Ayayi !

Toute la nuit, il a attendu que son nom soit cité, et finalement Joel Ayayi n’a pas été sélectionné dans la Draft. Mais dès la fin de la cérémonie, le Français s’est engagé avec les Lakers pour un « two-way contract ». Ce qui signifie qu’il va probablement jouer la summer league avec les champions NBA 2020, et qu’il fera des allers-retours cette saison entre la G-League et la NBA.

Depuis deux saisons, la NBA a assoupli les contraintes liées à ce type de contrat, et le Français pourrait passer beaucoup plus de temps que prévu en NBA. Il arrive dans une franchise où on sait donner sa chance à des joueurs non draftés, comme Alex Caruso par exemple, ou des joueurs draftés très bas comme Talen Horton-Tucker.