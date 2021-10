« Avoir une mentalité de chien », la clé de la réussite pour PJ Tucker

PJ Tucker avait Miami sur son radar depuis longtemps, et pour cause, la franchise floridienne et l’ailier-fort partageant les mêmes valeurs, basées sur le travail. Son acclimatation a donc été une formalité et malgré un petit souci aux adducteurs en début de présaison, PJ Tucker s’est rapidement fondu dans le moule.

« C’est du ton sur ton. Je suis déjà comme ça, et l’environnement est pareil, on souffre tous de la même façon. Donc ça a été une transition vraiment facile, j’ai apprécié chaque jour jusque-là. J’ai hâte que la saison commence », a-t-il notamment lancé sur le plateau de Mic’d Up.

L’importance d’arriver en playoffs sans pépin physique majeur

Alors qu’il reste sur un titre de champion NBA, acquis avec les Bucks, PJ Tucker va tenter de ramener Miami au sommet. Pour lui, deux éléments seront indispensables, à commencer par l’importance de conserver un groupe en bonne santé, un point qui s’est particulièrement vérifié au cours des derniers playoffs.

« Nous devons franchir les étapes, ces mêmes étapes dont je parlais et que nous avons dues traverser avec Milwaukee. Nous devons les franchir toutes. Nous allons devoir rester en bonne santé, ce sera un élément très important. Je pense que l’équipe qui restera en bonne santé cette année sera celle qui gagnera ou qui arrivera au bout. Je pense que les gens oublient un peu cette partie. Vous devez être en bonne santé, si vos joueurs majeurs ne sont pas là, vous n’avez aucune chance », a-t-il souligné. « On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc il faudra se donner une chance d’arriver au bout en bonne santé. Il nous faudra franchir toutes les étapes. Quand je regarde notre équipe et notre roster, si on arrive à être aussi bon que l’on doit l’être en défense, je crois que ça ira parce qu’on aura de quoi scorer avec nos shooteurs et nos créateurs ».

Retrouvailles avec Milwaukee d’entrée

PJ Tucker a aussi insisté sur l’état d’esprit de l’équipe qu’il a qualifié de « mentalité de chien », similaire à ce qui avait mené le Heat jusqu’en Finals en 2020, portée par un Jimmy Butler qui incarne parfaitement cette mentalité.

« Au-delà de ça, l’attitude de l’équipe sera importante. Nous devrons avoir cette mentalité de chien dont je parle toujours. On a tellement de gars qui la possèdent, même des gars que les gens ne soupçonnent pas. Parce qu’ils ne sont pas comme moi, ils ne sont pas bruyants et tout, mais ils sont définitivement des chiens à leur manière. Ça va être la clé parce que le leadership est là, et les autres outils aussi. Il faudra juste que tout s’imbrique ».

Après avoir enchaîné cinq victoires en six matchs en présaison, les Floridiens vont rentrer dans le vif du sujet jeudi soir avec la réception… de Milwaukee, champion en titre, pour leur premier match de saison régulière.