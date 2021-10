Jason Kidd fier d’avoir participé à la prise de pouvoir des Bucks

Jason Kidd estime avoir apporté sa pierre à l’édifice victorieux des Bucks, champions NBA 2021 derrière le duo Middleton – Antetokounmpo, qui attaquait sa deuxième saison commune lorsqu’il a rejoint le Wisconsin.

« C’est super quand vous avez l’occasion de voir quelqu’un au début de sa carrière, de voir qui il est, puis de le voir arriver enfin au sommet. Ce n’était qu’une question de temps. L’année dernière a été la saison où ils ont réalisé leurs rêves », s’est ainsi réjoui Jason Kidd à l’occasion du dernier match de présaison des Mavs, à Milwaukee. « Quelqu’un a dit qu’après leur titre, ils m’avaient remercié. C’est le plus grand compliment que je puisse recevoir. Si vous ne saviez pas qui c’était, c’était Giannis ».

Giannis Antetokounmpo avait en effet été très marqué par le licenciement de Jason Kidd au cours de la saison 2017/18, dès le mois de janvier, près de quatre ans après son arrivée. Une expérience durant laquelle il a lancé le tandem Middleton-Antetokounmpo, permettant au second de devenir « Most Improved Player » et All-Star, tandis que le premier s’imposait comme l’un des meilleurs shooteurs de la ligue.

« Ces quatre années ont été incroyables, car quand je suis arrivé ici, Milwaukee était la risée du pays. Ils n’avaient gagné que 15 matchs en 2013/14. Nous avons aidé à construire une fondation ici avec Giannis et Khris. Je suis heureux qu’ils aient gagné un titre. Le travail acharné des propriétaires, du personnel d’entraînement et de la direction est incroyable. Il y a beaucoup de grandes choses ici à Milwaukee et c’est bon à voir ».

L’ascension extraordinaire d’un duo complémentaire

Milwaukee a notamment eu la bonne idée de parier sur un tandem complémentaire avec une hiérarchie bien définie. Deux fois All-Star, Khris Middleton a franchi un cap sur ces playoffs, avant de s’envoler pour Tokyo afin de remporter une médaille d’or olympique. Une saison parfaite pour lui, tout comme son coéquipier Jrue Holiday.

Giannis Antetokounmpo est pour sa part devenu une superstar de la ligue, après avoir notamment enchaîné cinq All-Star Game, et raflé deux titres de MVP de la saison, un de défenseur de l’année pour boucler sa route vers le titre NBA avec le trophée de MVP des Finals. Le Grec possède l’un des plus beaux palmarès de sa génération !

« Quand on parle de Milwaukee qui a remporté ce championnat, de tout le travail acharné que Khris et Giannis ont fourni, pour enfin gravir cette montagne et être au sommet, cela vous pousse à aller de l’avant afin d’avoir un appétit assez grand pour essayer de le refaire à votre tour », a déclaré souligné Jason Kidd, champion NBA en tant que joueur en 2011 puis comme assistant en 2020 aux Lakers. « C’est ce que font les plus grands, et je ne serais pas surpris que Giannis veuille en gagner un autre. C’est juste sa manière d’être ».