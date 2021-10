DeAndre Jordan, la surprise du cinq de départ des Lakers

Alors qu’on pensait qu’il était acté qu’Anthony Davis jouerait pivot toute la saison, Frank Vogel laisse planer le doute sur le nom du titulaire. Sur les six rencontres de présaison, « AD » n’en a débuté que deux comme pivot, laissant sa place à DeAndre Jordan pour les quatre autres.

Une chose est sûre, Dwight Howard devrait rester remplaçant. « On a eu des discussions sur le fait que Dwight puisse débuter » reconnaît Frank Vogel. « Mais au final, on s’est dit qu’il y a deux ans, l’un de nos points forts résidait dans le fait que Dwight était là pour punir les pivots remplaçants et les « second unit ». Aujourd’hui, il y a beaucoup de « second unit » qui misent uniquement sur le « small ball », et il s’agit vraiment de déplacer le curseur en fonction de son efficacité face aux « second unit ». C’est ce qu’on apprécie cette année, et DeAndre reprend le rôle de JaVale en donnant le ton par sa capacité à attraper des passes lobées, et ses contres. »

De la verticalité en attaque et en défense

Pour le dernier match de présaison, Frank Vogel avait donc opté pour Anthony Davis en 4 et DeAndre Jordan en 5, avec LeBron James à l’aile. Une formule finalement plus classique. « C’était la situation d’un soir. On n’est pas fermement attachés à ça, surtout en présaison avec une nouvelle équipe » prévient l’entraîneur.

Il n’empêche que DeAndre Jordan tient donc la corde pour débuter le premier match face aux Warriors, et ce serait une belle revanche pour ce joueur snobé pendant tous les playoffs, puis transféré et finalement coupé.

« Il a un talent de dingue pour attraper des passes lobées, trouver un chemin vers le cercle et finir, et nous donner de la verticalité », poursuit Frank Vogel. « C’est un vétéran qui comprend les couvertures sur les pick-and-roll et qui excelle dans ce rôle de contreur, pour s’ouvrir vers le cercle et pour prendre des rebonds offensifs. »