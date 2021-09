DeAndre Jordan s’engage officiellement avec les Lakers

Et de huit ! En officialisant l’arrivée de DeAndre Jordan sur leurs réseaux sociaux, les Lakers comptent maintenant huit joueurs ayant déjà participé au All-Star Game. Et autant de joueurs âgés de 33 ans ou plus…

Laissé libre par les Pistons, qui l’avaient récupéré en provenance des Nets, DeAndre Jordan rejoint ainsi un casting étoilé composé de LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Marc Gasol et Rajon Rondo. Autant dire que la franchise californienne ne manquera pas d’expérience et d’ancienneté en 2021/22, ce qui ne semble pas poser problème à son coach, Frank Vogel.

Ce qui risque de poser problème, en revanche, c’est bien cet embouteillage de pivots, puisque Dwight Howard, Marc Gasol et DeAndre Jordan, donc, prétendent tous à une quinzaine de minutes à Los Angeles. Et quand on sait qu’Anthony Davis devrait désormais être davantage utilisé au poste 5, cela complique encore plus la donne…

Par conséquent, l’acquisition de l’ancien joueur des Clippers, des Mavericks et des Knicks pourrait sceller le sort de Marc Gasol, annoncé sur le départ durant l’été. Ce qui signifie que, sans l’Espagnol, ce seraient Dwight Howard et DeAndre Jordan qui se partageraient le temps de jeu au poste de pivot, en compagnie d’Anthony Davis.

Une façon pour les Lakers de retrouver des qualités athlétiques et de la verticalité dans la raquette. Un aspect qui leur avait fait défaut en 2020/21, après leur exercice 2019/20 couronné de succès (et d’un titre), dans le sillage de la paire JaVale McGee – Dwight Howard.

À noter que DeAndre Jordan, qui tournait à 7.5 points et 7.5 rebonds de moyenne la saison dernière avec Brooklyn, touchera le minimum salarial en Californie, soit 2.6 millions de dollars. En plus des 15 millions de dollars que lui devront toujours les Pistons, sur les deux prochaines années, compte tenu du rachat de son précédent contrat.