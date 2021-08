Lakers : Marc Gasol sur le départ ?

Une petite saison et puis s’en va ? Selon le journaliste américain Marc Stein, Marc Gasol serait ouvert à l’idée de quitter les Lakers. Une intention qui l’amènerait à signer ailleurs dans la ligue, voire à imiter son frère, Pau, en retournant en Espagne. Le FC Barcelone par exemple a affiché son intérêt par le passé.

Cette rumeur intervient alors que le pivot avait signé, l’an passé après son passage à Toronto, un contrat de deux ans avec Los Angeles, moyennant un peu plus de 5 millions de dollars.

Le champion NBA 2019 a connu un exercice 2020-2021 compliqué. Au cours de la saison, notamment avec l’arrivée d’un concurrent à son poste, Andre Drummond, l’Espagnol avait fait part de ses états d’âme en raison d’un temps de jeu en baisse. « C’est une pilule difficile à avaler car je sais que je vais sortir de la rotation à un moment donné », regrettait-il.

Drummond et Harrell ne sont plus là…

À 36 ans, lorsqu’il était utilisé, Gasol avait dû se contenter de 19 minutes par match, et encore moins en playoffs, pour signer logiquement ses plus petites statistiques en carrière. Depuis, Andre Drummond a quitté le navire pour rejoindre Philadelphie, tandis que Dwight Howard a fait le chemin inverse. Gasol pourrait ainsi récupérer du temps de jeu la saison prochaine.

En cas de départ, une nouvelle place serait disponible dans l’effectif. En plus d’une liste de trois vétérans déjà évoqués (Isaiah Thomas, Darren Collison et Mike James), les Lakers, toujours selon Marc Stein, auraient des vues sur JaKarr Sampson et Tim Frazier. Le premier sort de deux saisons jouées par intermittence avec les Pacers tandis que le second est brièvement passé par les Grizzlies l’an passé. Aucun des deux ne sera en concurrence avec le cadet des Gasol.