Frank Vogel est certain que l’âge des Lakers n’est pas un problème

Avec les recrutements de Carmelo Anthony (37 ans), Trevor Ariza (36 ans) et Russell Westbrook (32 ans), accompagnés des retours de Dwight Howard (35 ans) et Rajon Rondo (35 ans) pour épauler LeBron James (36 ans) et Marc Gasol (36 ans), les Lakers auront de très loin l’équipe la plus âgée de la prochaine campagne.

Peut-on gagner un titre en NBA avec un âge moyen aussi élevé ? Pour Rajon Rondo, l’âge et l’expérience de ce groupe sont au contraire des atouts et plusieurs équipes ont prouvé dans l’histoire que ça pouvait être le cas.

On pense notamment aux Bulls du deuxième triplé, avec un Dennis Rodman âgé de 37 ans lors du dernier titre de 1998, un Michael Jordan qui venait de fêter ses 35 ans, un Ron Harper à 34 ans alors que Scottie Pippen et Steve Kerr avaient tous deux 32 ans. Parmi les « jeunes » de la rotation, Luc Longley et Toni Kukoc avaient eux 29 ans.

Interrogé, Frank Vogel est d’ailleurs certain de la force de frappe de son nouveau groupe.

« Nous sommes aussi dangereux que n’importe quelle équipe de la ligue », répond-il. « Nous avons une énorme puissance de feu, beaucoup de gars très motivés pour développer les bonnes compétences pour tout gagner. Il va falloir mettre tout ça en place au cours de la saison…. Mais je pense que nous avons une très bonne chance ».

Surtout, l’entraîneur en chef de l’équipe depuis 2019 a entendu les moqueries sur la « maison de retraite » de Los Angeles et il est prêt à faire taire les sceptiques, grâce à une vraie intersaison et un vrai « training camp ».

« Je suis heureux que des équipes nous pensent hors course ou misent contre nous », continue-t-il ainsi. « Notre équipe est extrêmement motivée, et nous avons vraiment souffert l’année dernière de ne pas avoir eu d’intersaison, ni de préparation adéquate au camp d’entraînement…. De toute évidence, cela a entraîné de nombreuses blessures, et je suis impatient de voir ce que ce groupe peut faire avec un camp d’entraînement complet. »