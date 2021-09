En recrutant énormément de vétérans, les Lakers seront cette saison l’équipe la plus âgée de NBA, et même l’une des plus âgées de l’histoire. Mais pour Rajon Rondo, c’est une très bonne chose.

« J’ai hâte d’y être, j’ai hâte que les détracteurs disent que notre âge est un problème, car vous n’avez pas de longévité dans cette ligue sans discipline », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse d’introduction. « Nous avons des gars qui ont le kilométrage, mais il y a une raison pour laquelle ils jouent encore dans cette ligue. Donc je ne suis pas inquiet à ce sujet, ou du fait que les observateurs disent que l’âge est un problème. Je pense que le mental sera une clé pour l’emporter cette année. »

Le meneur de jeu s’amuse d’ailleurs de cette situation, Carmelo Anthony (37), LeBron James (36), Marc Gasol (36), Trevor Ariza (36) et Dwight Howard (35) étant plus âgés que lui.

« La sagesse est définitivement la clé pour gagner un championnat », continue-t-il ainsi. « Nous en avons beaucoup, évidemment, avec l’âge et l’expérience sur le terrain. Je suis très heureux de ne plus être le plus vieux de l’équipe. Je suis en fait le cinquième (sixième en fait) plus vieux maintenant, donc c’est un grand pas pour moi de passer d’il y a deux mois, où j’étais le plus vieux de l’équipe, à maintenant, où je suis l’un des jeunes. »

Champion NBA avec les Lakers en 2020, dans la « bulle », Rajon Rondo retrouve une équipe très différente, où il devra assumer un rôle de « back-up » de Russell Westbrook, avec lequel il s’est souvent accroché dans le passé.

Mais comme pour l’âge, l’ancien des Celtics assure que ce ne sera pas un problème. Lui qui fut essentiel lors de la campagne de playoffs du dernier titre des « Purple & Gold » a d’ailleurs un objectif : enfin profiter d’une parade à Los Angeles, les Lakers n’ayant pas pu tenir celle prévue pour le titre de 2020, pandémie oblige.

« Nous n’avons pas eu notre parade, plus d’un an après avoir été un champion, mais nous voulons le faire à nouveau. Je veux une parade ici à Los Angeles, et je pense que c’est une équipe spéciale, qui peut y parvenir ».