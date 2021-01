Retrouvailles houleuses entre Rajon Rondo et Russell Westbrook

Les images de Bradley Beal assis sur le bord du terrain, le regard dans le vide, ont fait le tour de la planète basket, illustrant la frustration de l’arrière et de sa franchise. Une colère froide qui a pris un autre tournant hier soir contre les Hawks dans un match à neuf fautes techniques, conclu par une quatrième défaite de rang depuis le retour de quarantaine des Wizards.

« Il faut juste rester concentré » affirme Danilo Gallinari. « Personnellement, je n’ai pas toute cette énergie à dépenser avec les arbitres, les fautes techniques, etc. » Facile à dire quand on repart avec la victoire et qu’on a Rajon Rondo dans son équipe : le champion en titre a mis le feu aux poudres en chauffant son grand copain Russell Westbrook, avec qui il s’était embrouillé en playoffs dans la bulle avant que le frère de Rondo ne vienne ajouter son grain de sel.

Leur altercation en première mi-temps leur a valu une « T » chacun, puis Westbrook a craqué en deuxième mi-temps et Rondo a pu lui montrer la direction du vestiaire et le saluer avant de continuer à jouer, lui. C’est la deuxième fois de la semaine que le MVP 2017 s’énerve, après son embrouille avec John Wall.

La sagesse reprend le dessus

« Honnêtement, c’est de ma faute » assure-t-il. « Je ne dois pas m’abaisser au niveau d’un adversaire. Ce n’est pas mon caractère, ni ce que je suis. Je dois mieux me comporter quand il y a du trashtalking et que certaines choses sont dites. C’est à moi de contrôler mes émotions. Je ne suis pas d’accord avec la deuxième technique mais je n’aurais pas été dans cette situation si je ne m’étais pas rabaissé au niveau de quelqu’un d’autre. Je dois diriger mon énergie dans la bonne direction. »

Même si la tournure de phrase est une pique contre son meilleur ennemi, le numéro 0 ne veut pas se trouver d’excuse, et ne veut pas trouver d’excuse à son équipe. « On doit se battre. On a du mal à avoir des joueurs, à avoir du rythme, mais personne n’a pitié de nous » rappelle-t-il en gardant malgré tout espoir : « On a un super groupe de gars dans le vestiaire, qui se battent, mais qui ne sont pas tout à fait eux-mêmes en ce moment. Ce qui est bien en NBA c’est qu’il y a toujours un nouveau match qui arrive vite. La saison est longue. Ce n’est pas le départ qui compte. On va continuer à progresser. »