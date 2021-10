Evan Fournier déjà connecté avec les fans de New York

Après ses premiers pas sous les couleurs des Knicks durant la présaison, suite à sa médaille d’argent décrochée aux Jeux olympiques de Tokyo et son départ de Boston, Evan Fournier a fait le point avec nos confrères de L’Équipe.

Dans cet entretien, le Français est principalement revenu sur son installation à New York et ses sensations vis-à-vis de cette ville si spéciale dans l’univers de la NBA et du sport américain. Et notamment sur l’attitude des fans new-yorkais, de véritables mordus de basket.

« Quand ils te reconnaissent – et ça commence – tu sens la passion oui », confie l’ancien du Magic. « Ils essaient de te motiver, c’est plaisant ! Je suis allé à Little Italy pour un festival, les gars viennent te voir et, si ce sont des fans de basket, ils te parlent de ton jeu, de faire ci ou ça sur ton 3-points… Pas mal m’ont félicité pour les JO, aussi. Ce qui est marrant, c’est que oui je suis adroit, donc ils me parlent du shoot, mais tu sens aussi que, juste parce que tu es européen, les gars pensent direct que t’es un shooteur ! »

« Si tu n’es pas bon, tu te fais dégommer »

Impatient d’évoluer la moitié de la saison au Madison Square Garden, l’arrière des Bleus est heureux de retrouver le public et compte bien sur un Garden rempli pour le porter avec ses coéquipiers.

« Je m’attends à un début de saison où les fans seront super investis. Ils espèrent voir une équipe qui monte. Souvent, la dynamique d’une équipe est liée à l’ambiance qu’il y a dans la salle. Les spectateurs te donnent de l’énergie, de la confiance. C’est difficile à expliquer, mais les fans peuvent influer sur un match. »

La saison surprise de l’année passée a aiguisé l’appétit et les ambitions des fans de New York, exigeants et passionnés. Evan Fournier le sait, mais il semble déjà à l’aise dans ce nouvel environnement où la pression sera bien plus forte qu’à Orlando.

« Je me sens chez moi, déjà. C’est quand même un signe fort ! Quand je sors mon chien, que je me balade en ville, je n’ai pas l’impression que je viens d’arriver. Je crois que je corresponds à l’image de cette ville : quelqu’un d’ambitieux, de dur, qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités. Ce n’est pas facile à expliquer. J’ai toujours voulu jouer ici. Je n’ai pas peur d’être sous le feu des projecteurs, dans un gros marché. Oui, il y a une pression. Si tu n’es pas bon, tu te fais dégommer. Mais en tant que sportif, au final, tu veux ça ! »