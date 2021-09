Evan Fournier très à l’aise devant la presse de New York

Kemba Walker et Evan Fournier étaient coéquipiers aux Celtics la saison passée, et les voilà ensemble aux Knicks ! Le premier est arrivé après un crochet par le Thunder, et après avoir été coupé, tandis que le Français a rejoint New York comme free agent. Une arrivée décidée alors qu’il était à Tokyo !

« C’était un petit peu spécial car la free agency était pendant les Jeux olympiques » rappelle le Français. « Je devais faire un choix le jour du quart-de-finale, ce qui n’était évidemment pas idéal pour se concentrer au maximum sur le match. La veille, j’avais discuté avec mon agent des options possibles, et clairement, les Knicks étaient ma priorité. Lorsque je me suis réveillé, j’avais plusieurs appels en absence, et j’ai su que je devais faire un choix. Franchement, c’était un choix facile. Avec mon agent, on appelé Leon (Rose), Scott (Perry), Thibs pour leur dire que j’étais excité à l’idée de rejoindre les Knicks. »

« Tom Thibodeau est exactement comme je l’imaginais »

Présent sur place depuis une quinzaine de jours, et rejoint par sa famille, Evan Fournier est apparu très détendu, et il a évoqué sa première prise de contact avec Tom Thibodeau.

« Il est exactement comme je l’imaginais, quand je le voyais de l’extérieur. C’est quelqu’un d’intense, qui veut gagner, très discipliné, et qui est très franc avec ses joueurs. Il nous fait savoir ce qu’il est nécessaire de faire, et c’est exactement ça à chaque entraînement, chaque jour« .

Et quand une journaliste lui demande d’où vient cette mentalité et cette agressivité qu’il dégage sur le terrain, il rend hommage à ses parents. « Cela provient de la manière dont on m’a élevé. Vous savez, je viens d’une famille de combattants, mes parents étaient judokas en équipe nationale. Pendant toute mon enfance, j’ai toujours été entouré de combattants, et je pense que ça a joué un rôle énorme sur ce que je suis. J’ai été témoin d’entraînements difficiles, avec des gens qui vomissaient, et il y avait mon père, et je pense que ça reste en vous ».

Très souriant, Evan Fournier n’a d’ailleurs pas hésité à chambrer un journaliste qui lui demandait s’il avait pratiqué du judo à un bon niveau. « C’était plutôt informel… mais je peux te botter le cul » a-t-il ainsi répondu.