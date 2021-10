Steve Kerr veut retrouver un Draymond Green agressif offensivement

Avec 8.9 passes décisives par rencontre en 2020/21, Draymond Green avait réalisé sa meilleure saison dans ce domaine, se plaçant même à la quatrième place des meilleurs passeurs de la ligue.

Cette volonté de faire briller ses coéquipiers ne doit pas faire oublier que l’ancien défenseur de l’année a, dans le même temps, été extrêmement timide avec 7 points par match et seulement six shoots tentés par match lors de la dernière campagne. Ses pires statistiques depuis sa deuxième saison en NBA, en 2013/14.

Pour Steve Kerr, il faut que ça change pour l’exercice à venir.

« Si tu es ouvert, shoote », a dit le coach des Warriors à son joueur, avant le début de la présaison, rapporte le San Francisco Chronicle. « Draymond est un des joueurs les intelligents que j’ai connus et on veut qu’il attaque. Il est notre meilleur passeur depuis des années, ainsi que le meilleur défenseur de la ligue, il fait tout. Mais on est plus fort quand il marque des points. On veut qu’il soit très agressif. »

Le triple champion a en partie entendu son entraîneur pendant la présaison, en shootant bien plus à 3-points que lors de la saison passée. L’intérieur doit continuer sur cette lancée, surtout que selon Steve Kerr, ce n’est pas qu’il ne peut pas, c’est ce qu’il ne veut pas.

« Le truc avec Draymond, c’est simplement son approche des choses. Quand il décide d’être agressif, il a tendance à marquer 8 ou 10 points sur rebonds offensifs, avec paniers primés, des claquettes… On aime quand il est comme ça et qu’il peut inscrire quelques paniers. Quand il le fait, on est une bien meilleure équipe. »