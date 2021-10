Présaison | Sixième défaite en six matchs pour les Lakers

Il faut espérer pour les Lakers que LeBron James ait raison et qu’il n’y ait rien à tirer de la présaison.

Car pour leur dernier match de préparation, le « King » et sa troupe ont encore perdu (116-112), face aux Kings. Ils finissent donc cette présaison avec six défaites en six rencontres. « Je suis dans la ligue depuis 13 ans, et je ne peux pas vous dire mon bilan en présaison pendant toutes ces années (rires). Donc non, ça n’a aucune importance », a rapidement évacué Russell Westbrook après la rencontre.

En effet, on attendra les choses sérieuses pour tirer des conclusions mais LeBron James (30 pts, 6 rbds, 6 pds) était déjà en mode saison régulière, et son association avec Russell Westbrook a affiché sa force sur contre-attaque.

Le problème, c’est que les sorties du « King » ont été problématiques pour Los Angeles avec notamment un Rajon Rondo avec un +/- de -30 en 22 minutes ! Et en face, les remplaçants de Sacramento ont parfaitement su en profiter, avec Buddy Hield (13 pts) et Terence Davis (20 pts à 6/13 de loin) en attaque et Davion Mitchell en défense.

Côté Lakers, Anthony Davis (14 pts à 5/18) n’était clairement pas dans un grand soir. On retiendra les 15 points de Carmelo Anthony et l’apport global d’Austin Reaves (5 points, 7 passes, 5 rebonds) malgré sa maladresse, le rookie semblant vraiment bien s’entendre avec LeBron James sur le terrain.

Le problème, c’est que la vitesse de De’Aaron Fox et la circulation du ballon des Kings ont exposé les soucis défensifs de Los Angeles, avec des rotations parfois totalement perdues, qui laissaient des boulevards aux attaquants.

Rendez-vous le 19 octobre, pour le premier match face aux Warriors, pour voir si ça change en saison régulière.