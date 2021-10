Nemanja Bjelica détestait Draymond Green…

Comme Kevin Garnett en son temps, Draymond Green est le type même du joueur qu’on déteste quand on l’affronte, mais qu’on adore quand on est son coéquipier. Nouvel exemple avec Nemanja Bjelica. Mardi, le All-Star avouait qu’il ne connaissait pas les qualités de son coéquipier, et qu’il était devenu un grand fan de son jeu.

« J’ai passé un peu de temps avec lui et il m’a dit : « Quand je jouais à l’étranger et que j’ai gagné le titre de MVP d’EuroLeague, c’est ce que je faisais. De la création, et du tir, j’étais ce style de joueur » » avait raconté Draymond Green. « Je lui ai répondu que je ne savais pas qu’il pouvait faire des choses de ce genre ».

Cette fois, c’est au Serbe d’évoquer la découverte de son coéquipier.

« Je le détestais, même si j’avais du respect pour lui et son jeu » confie Nemanja Bjelica. « Jusqu’à présent, il a fait beaucoup de choses pour la franchise et l’équipe, et il a accompli beaucoup de choses. Il a beaucoup d’expérience, et c’est un joueur très altruiste et très intelligent. C’est facile de jouer avec lui, et c’est un super coéquipier. »

Utilisé comme 6e homme, Nemanja Bjelica a cette capacité de jouer 4 ou 3, et même de se positionner en poste 5 en attaque ou de défendre sur des joueurs plus grands que lui. Une polyvalence qu’il partage avec Otto Porter Jr, et c’est ce qui avait séduit Steve Kerr.

« Otto et Belli peuvent être ce shooteur, qui joue 4 ou 5, pour nous donner cet espace supplémentaire qu’on n’avait pas forcément dans le passé. On a toujours eu de grands shooteurs parmi nos meilleurs joueurs, mais je ne crois pas que nous ayons déjà eu une telle richesse. »

En cette présaison, Nemanja Bjelica tourne à 9 points de moyenne en 18 minutes de temps de jeu, à 50% à 3-points.