Draymond Green surpris par la palette de Nemanja Bjelica

Arrivé il y a un peu plus de deux mois au sein de l’effectif de Golden State, au minimum vétéran, Nemanja Bjelica joue pleinement son rôle de « facilitateur » pour les stars de l’équipe. Un rôle de créateur mais aussi de finisseur qui lui colle à merveille, tant la palette du poste 4 serbe, arrivé en NBA il y a six ans, est large.

Draymond Green est en tout cas conquis, l’âme des Warriors ayant fait part de ses impressions positives au sujet de son nouveau coéquipier, qu’il continue de découvrir chaque jour.

« Je ne savais même pas qu’il pouvait faire des actions comme ça, en sortie de dribble. Je n’en avais pas la moindre idée », s’est-il exclamé. « Ensuite, j’ai passé un peu de temps avec lui et il m’a dit : « Quand je jouais à l’étranger et que j’ai gagné le titre de MVP d’EuroLeague, c’est ce que je faisais. De la création, et du tir, j’étais ce style de joueur ». Je lui ai répondu que je ne savais pas qu’il pouvait faire des choses de ce genre ».

Un rendement intéressant en présaison

Dans un rôle de rotation qui n’a pas excédé les 20 minutes en moyenne par match sur la présaison, Nemanja Bjelica a par exemple tourné à 3 passes décisives par rencontre, avec une pointe à six offrandes lors du premier match des Warriors face à Portland, ainsi que 9 points et 3.5 rebonds en moyenne. Un atout de plus selon Draymond Green.

« C’est bon à voir, bon à savoir. Quand vous avez un jumpshot comme ça, les équipes vont être dures sur l’homme et se rapprocher rapidement. Pour lui, être capable de mettre la balle sur le sol comme ça et de créer est un atout. La plupart du temps, au cours de sa carrière, il a joué avec des pivots traditionnels », a ajouté Draymond Green.

Pour le All-Star, le jeu très au large des Warriors va aider son nouveau coéquipier.

« Il n’a peut-être pas les qualités athlétiques nécessaires pour entrer dans la peinture et finir par-dessus les intérieurs adverses. C’est généralement un problème auquel vous êtes confronté lorsque vous avez un poste 5 traditionnel. Mais nous ne jouons pas vraiment un basket traditionnel, donc quand il entre dans la peinture, il peut soit finir, soit avoir quelqu’un en rotation, et il peut alors faire le bon choix. C’est bon à voir car il peut toujours avoir ces opportunités. S’il crée comme ça, ce sera bien ».