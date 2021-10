Nouvelle pépite du basket chinois, Fanbo Zeng justifie son choix de rejoindre la G-League

Initialement lié à Gonzaga, Fanbo Zeng (18 ans, 2m06) avait finalement décidé qu’il passerait par la case G-League, et son équipe fanion du Ignite, après avoir dû rentrer au pays au début de la pandémie mondiale.

Classé au 33e rang des meilleurs prospects pour la prochaine Draft, Fanbo Zeng a changé son plan de carrière, esquivant donc la NCAA en faveur de la G-League, après avoir notamment pris cinq centimètres depuis la fin de son cursus lycéen terminé en Floride.

Objectif Draft 2022

« C’est la meilleure façon, et la plus rapide, pour passer professionnel. C’est aussi le meilleur moyen de progresser chaque jour », a déclaré Fanbo Zeng sur ESPN. « C’était la meilleure décision que je pouvais prendre pendant que j’étais en Chine. Je ne dis pas que la NCAA n’est pas bonne, mais simplement que la G-League est la meilleure solution pour moi. »

Arrivé aux Etats-Unis à l’âge de 14 ans, Fanbo Zeng a d’abord joué dans l’Oregon avant de rejoindre la Windermere Prep à Orlando, où il tournait à 15 points, 7 rebonds, 3 contres et 2 passes en 2019-20. Cette transition déjà effectuée, il pense que la G-League pourra servir de tremplin idéal vers la NBA.

« [Ce déménagement] a tout changé pour moi car j’ai pu jouer avec et contre d’autres joueurs athlétiques. Au lycée, j’ai défendu tous les postes : des arrières, des ailiers et même des intérieurs. Je peux m’adapter à toutes les équipes car je prends les tirs ouverts, je trouve mes coéquipiers et je prends les bonnes décisions avec la balle. Avoir grandi m’aide à sauter encore plus haut et me rend plus fort en défense et au rebond. »

Une bonne nouvelle pour la Ligue ?

Les entraînement du Ignite vont commencer aujourd’hui, jeudi, et Fanbo Zeng devrait donc rejoindre quatre autres prospects pour la prochaine Draft, déjà dans l’effectif, Jaden Hardy, Dyson Daniels, Michael Foster et MarJon Beauchamp, mais aussi le tout jeune Scoot Henderson (17 ans) qui s’est engagé lui dans un projet de deux ans.

La présence de Fanbo Zeng est en tout cas une excellente nouvelle pour la G-League, comme pour la NBA à terme, dans l’optique de la reconquête du marché chinois, surtout après l’affaire du tweet de Daryl Morey.

« Tout le monde en Chine s’est intéressé au Ignite la saison dernière », conclut Fanbo Zeng. « Ils adorent ça. On a pu regarder tous les matchs de G-League. L’Ignite a bien aidé Jalen Green et Jonathan Kuminga. »