Présaison | Le Jazz et les Bucks sont prêts pour la suite

Cette rencontre confirme qu’on se rapproche du début de la saison régulière avec un cinq des Bucks qui jouent 25 minutes, et un Jazz appliqué. L’homme de la soirée, c’est Jared Butler, un rookie « volé » au second tour, dont la cote en avait pris un coup à cause de problèmes cardiaques.

Le champion NCAA 2021 tournait à 19 points de moyenne dans cette présaison, et cette nuit, il compile 16 points, 7 passes, 3 rebonds, 2 interceptions en 22 minutes. Lui et Elijah Hughes (12 points) renversent le cours du match pour offrir la victoire au Jazz (124-120). À leurs côtés, Hassan Whiteside a parfaitement pris le relais de Rudy Gobert, se permettant même de contrer Giannis Antetokounmpo.

Le « Big Three » des Bucks a fait son match avec 25 points à 9 sur 14 aux tirs pour Khris Middleton, 21 points, 6 rebonds et 5 passes en 21 minutes pour Giannis Antetokounmpo et 13 points pour Jrue Holiday. Mais celui qui a fait trembler le Jazz, c’est Jordan Nwora, avec notamment un 3 sur 5 à 3-points.