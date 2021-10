Présaison | Les Suns explosent les Blazers

Soir de fête à Phoenix avec un « double header », et des Suns qui acceptent de jouer en lever de rideau du Mercury. Pour la grande rentrée de Devin Booker, les joueurs de Monty Williams ont déroulé leur basket avec une victoire facile (119-74). En prenant quasiment uniquement des tirs à 3-points en début de match, les Suns ont donné le ton au match, et Devin Booker s’est régalé avec 17 points en 10 tirs en première mi-temps.

À ses côtés, Deandre Ayton domine sous les panneaux, et lorsqu’il sort, JaVale McGee est tout aussi dominateur. Toujours à la traine, Portland explose au fil des minutes avec un écart déjà de 21 points à la mi-temps (59-38).

Au retour des vestiaires, place aux remplaçants côté Phoenix alors que Chauncey Billups maintient ses titulaires en jeu. On pense que Damian Lillard et les autres vont recoller au score, mais c’est pire !

Elfrid Payton est parfait à la baguette, et Abdel Nader et Landry Shamet se régalent. L’écart continue d’enfler pour atteindre les 33 points après trois quart-temps (93-60). L’écart dépassera carrément les 50 points, et finalement Phoenix s’impose de 45 points. Une parfaite mise en bouche avant le Game 2 à suspense entre le Mercury et le Sky.