Présaison | Scottie Barnes étouffe Bradley Beal

Trois victoires, deux défaites. Les Raptors terminent cette présaison sur un bilan positif, et ils peuvent remercier Sam Dekker et Malachi Flynn. Dans un 4e quart-temps réservé aux remplaçants et aux joueurs à la recherche d’un contrat, les deux Raptors combinent 25 points, et ils permettent de renverser le cours de la rencontre pour s’imposer 113-108. À eux deux, ils cumulent 40 points, et Sam Dekker pourrait être le grand gagnant de la soirée.

De cette rencontre, on retiendra surtout la nouvelle performance de Scottie Barnes (9 points, 3 rebonds, 7 passes et 1 contre). Après avoir contenu Jayson Tatum il y a quelques jours, il s’est occupé cette nuit de Bradley Beal. Et le rookie de Toronto a encore été remarquable, puisque l’arrière adverse termine le match avec un 1 sur 11 aux tirs, et à la mi-temps, il n’avait inscrit que quatre lancers-francs.

Par sa mobilité et son agressivité, Scottie Barnes l’a parfaitement gêné, et on comprend mieux les comparaisons faites au moment de la Draft entre Scottie Barnes et Kawhi Leonard.