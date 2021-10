Une Grant Hill 2 en vert, jaune et rouge

Toujours disponible depuis hier sur le site officiel de Fila en édition limitée (et pour 248 dollars), la Grant Hill 2 s’est également dotée de plusieurs coloris à l’occasion des 25 ans de cette chaussure signature sortie en 1996.

Dernier en date, le coloris « Black-Jelly Bean-Lemon » est composé d’une tige noir recouverte de motifs verts jaunes et rouges sur l’empeigne et entourant sur le côté extérieur le logo Fila, en rouge et blanc. La languette en maille et col rembourré noir laisse pour sa part apparaître le logo en rouge et vert.

La paire est déjà disponible sur le site officiel de Fila US, fixée à 125 dollars.

—

Procurez-vous maintenant sur basket4ballers.com la nouvelle Air Jordan 5 « Shattered Backboard » qui avec ses couleurs parfaites pour l’automne, apportera une touche d’éclat aux nuits fraîches. Livraison offerte.