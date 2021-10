Une série de Grant Hill 2 en édition très limitée

« Lorsque j’ai enfilé la Grant Hill 2 pour la première fois en 1996, je n’arrivais pas à y croire. Je me souviens m’être senti si reconnaissant de l’incroyable opportunité de créer ma propre chaussure signature et d’avoir le soutien de FILA au début de ma carrière pro et au-delà. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, il est étonnant de voir à quel point les fans de tous âges convoitent toujours cette silhouette emblématique et tout ce qu’elle représente. Ce design particulier est un clin d’œil à l’époque où je jouais aux Jeux olympiques, un moment de ma carrière que je n’oublierai jamais ».

Grant Hill sait faire monter la sauce alors que cinquante modèles de sa Grant Hill 2 Reissue vont être mises à la vente ce mardi au prix de 248 dollars la paire sur le site officiel de Fila.

Pour les 25 ans de ce modèle mythique, la marque italienne a ainsi décidé de mettre le nouveau boss de TeamUSA à l’honneur en ressortant ce modèle, doté d’une tige en cuir blanc marquée du logo Fila sur fond bleu, sur l’empeigne et la languette, couleur qu’on retrouve sur la semelle extérieure. Nul doute que les 50 paires devraient rapidement trouver preneurs. Pour les autres, Fila prépare d’autres clins d’œil pour la Grant Hill II.

(Via SoleCollector)

