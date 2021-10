Joel Embiid commente le retour surprise de Ben Simmons

Le feuilleton Ben Simmons a connu un nouveau rebondissement la nuit dernière avec le retour à Philadelphie du meneur All-Star. Il n’était pas dans le Wells Fargo Center pour assister au succès de ses coéquipiers, mais il n’était pas très loin, à l’entrée de la salle. Pour Joel Embiid, il faut se comporter en professionnels pour régler ce problème.

« Personnellement, je ne lui ai pas parlé depuis la fin de la saison. J’ai évidemment essayé, mais sans succès, comme beaucoup de mes coéquipiers » avoue-t-il dans les colonnes de Philly Voice. « C’est malheureux qu’on en soit arrivé là, mais nous sommes une meilleure équipe avec lui sur le terrain. Je pense qu’il va y avoir quelques ajustements, mais il ne faut pas que ce soit embarrassant. Nous sommes des professionnels, nous voulons gagner. Je veux gagner. Avec lui, j’ai une meilleure chance de gagner. »

« Si une ou deux personnes n’adhèrent pas, vous n’avez aucune chance »

La saison passée, les Sixers avaient terminé à la 1ère place dans la conférence Est, et c’est ce que Doc Rivers et Joel Embiid ne cessent de répéter. Avec Ben Simmons, l’équipe a le potentiel d’un candidat au titre. Mais le divorce semble consommé, et rien ne dit que le retour du meneur en ville se transformera en un retour sur le terrain.

« J’essaie de garder tout le monde concentré. Je suis concentré sur le basket. Je suis concentré sur ce que nous avons ici, sur ce que nous avons construit » poursuit Joel Embiid. « Pour les gars qui arrivent, il va y avoir des ajustements et des choses du genre, mais tout le monde doit adhérer, parce que si une ou deux personnes n’adhèrent pas, vous n’avez aucune chance. Nous devons juste adhérer et croire que nous avons une chance de gagner, et je crois qu’avec le groupe que nous avons, et vous savez évidemment que s’il est de retour, je crois que nous avons une chance de gagner. »

Si Joel Embiid parle d’ajustements, alors même que Ben Simmons connaît parfaitement l’équipe, c’est parce que les Sixers jouent bien sans lui pendant cette présaison. Une manière de faire comprendre à l’Australien que le collectif passera toujours avant sa personne, même si les Sixers changent de statut avec sa présence.

« On le voit à notre manière de jouer. Le ballon circule, il ne stagne pas, tout le monde touche le ballon » souligne le pivot camerounais. « C’est soit des paniers à 3-points, soit des lay-up, et c’est bien… Nous sommes vraiment concentrés sur les gars qui sont ici. Nous ne nous préoccupons pas de l’extérieur et de ce qui se passe, c’est plutôt le travail des dirigeants. Nous sommes payés pour être des basketteurs et gagner des matchs. Le reste, nous ne nous sommes jamais vraiment concentrés là-dessus. »