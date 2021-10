Ben Simmons de retour à Philly !

« On dirait bien. Il semble qu’il ait fait un test Covid d’après ce que dit Woj (Adrian Wojnarowski, le journaliste d’ESPN). Je vais peut-être appeler Woj pour savoir ce qu’il se passe. »

La phrase est de Doc Rivers et résume assez bien la confusion qui règne actuellement à Philadelphie. Hier, ESPN et The Athletic annonçaient ainsi que le camp de Ben Simmons discutait avec les Sixers afin de préparer un retour du All-Star, le bras de fer prenant beaucoup plus longtemps que Rich Paul et son joueur ne l’espéraient.

Mais la franchise de Pennsylvanie pensait retrouver le joueur au mieux en fin de semaine. Finalement, Daryl Morey, Elton Brand et Doc Rivers ont reçu un SMS lundi soir, leur disant que Ben Simmons était devant le Wells Fargo Center et qu’il attendait de pouvoir rentrer afin de faire un test Covid ! En effet, selon le protocole sanitaire en place en NBA, il faut plusieurs jours de tests négatifs pour qu’un joueur retrouve son équipe.

Après avoir déjà perdu plus d’un million de dollars pour avoir zappé les entraînements du « training camp » et trois matchs de présaison, le triple All-Star a donc encore surpris tout le monde.

Que va-t-il se passer désormais ? Selon Adrian Wojnarowski, les Sixers veulent profiter du retour de Ben Simmons à Philadelphie pour le convaincre directement qu’il y a encore une place pour lui dans le projet à long terme du club. Mais est-ce encore possible, après ce bras de fer à distance qui aura forcément laissé des traces, tant chez ses coéquipiers que chez les fans ? D’autant que selon le Philadelphia Inquirer, le meneur revient en Pennsylvanie uniquement pour éviter les amendes, et ne souhaiterait pas du tout renfiler le maillot des Sixers.