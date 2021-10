Sterling Brown et Jason Kidd, les retrouvailles

À 26 ans, Sterling Brown a déjà connu quatre entraîneurs en carrière, avec des profils bien différents. À commencer par le légendaire Larry Brown qui a été son coach à l’université de SMU (Dallas) pendant trois ans, de 2013 à 2016.

Une fois arrivé en NBA, il a ensuite découvert Jason Kidd, l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, puis Mike Budenholzer, un élève de Gregg Popovich lors de ses débuts à Milwaukee. Enfin, la saison passée, il a joué sous les ordres de Stephen Silas, un coach rookie avec 20 ans d’expérience comme assistant. Quatre coaches qui l’ont aidé à grandir et dont il a apprécié la philosophie, transmise avec plus ou moins de rigidité.

« Le plus important, c’est que chacun d’entre eux a d’abord une mentalité qui place la défense au-dessus du reste. Et je suis un gars qui aime défendre (…). Ce sont des entraîneurs qui s’appuient sur leurs principes et ne vacillent pas, quelle que soit l’équipe qu’ils ont, quels que soient les joueurs vedettes, s’ils sont d’accord ou pas », a analysé Sterling Brown au sujet de ses expériences. « Je pense qu’ils obtiennent le respect des joueurs vedettes afin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. C’est ce qui fait une bonne équipe. C’est ce qui fait une équipe de champion, ces principes et ces valeurs clés ».

Un coach qui fonctionne au mérite

Lorsqu’il est devenu free agent cet été, Sterling Brown a donc opté pour Dallas, une ville qu’il connaît bien, où il retrouve Jason Kidd, le coach qui l’a accueilli en NBA quatre ans plus tôt. Sa présence comme coach, et celle de son assistant Sean Sweeney ont fait pencher dans la balance au moment de faire son choix.

« J’aime leur style et leur mentalité. J-Kidd récompense les gars qui travaillent et qui font ce qu’ils ont à faire. Il ne laisse pas tomber, il ne donne pas de passe-droit à certains. J-Kidd aime les gars qui travaillent, qui se battent à chaque instant », a-t-il ajouté dans The Athletic. « Il ne se soucie pas de savoir si c’est le dernier joueur du bout du banc ou le joueur vedette. Il va vous respecter pour ce que vous faites. Il va vous respecter en tant qu’homme, mais il va vous faire jouer et structurer l’équipe en fonction de ceux qui sont prêts à aller sur le terrain et à se surpasser. C’est vraiment ce que j’aime chez lui. »

L’importance de communiquer

Coach aux principes forts, Jason Kidd prône aussi la communication pour désamorcer d’éventuels conflits, un aspect qu’il a particulièrement travaillé lors de son passage comme assistant de Frank Vogel aux Lakers. Lors de sa saison rookie à Milwaukee, c’est déjà ce qu’avait apprécié Sterling Brown, d’avoir pu échanger à bâtons rompus avec son coach dans l’optique de progresser.

« Il m’a permis de gagner mes minutes. Je suis allé dans son bureau plusieurs fois au cours de mon année rookie, je me suis assis et j’avais eu un entretien à cœur ouvert avec lui, plusieurs fois », s’est-il rappelé. « J’ai exprimé mes frustrations à certains moments, et il m’a toujours dit que je devais aller sur le terrain, travailler et être compétitif. C’est ce que j’ai fait, et je l’ai mérité. J’ai détesté que cette saison ait dû être interrompue, mais j’ai définitivement du respect et de l’amour pour J-Kidd et pour lui en tant que personne ».

Jason Kidd avait en effet été remercié en cours de saison, alors que le bilan des Bucks affichait 23 victoires pour 22 défaites. À Dallas, le coach et son ancien rookie vont avoir l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre.