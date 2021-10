Les Cavaliers ne doivent pas oublier Isaac Okoro en attaque

Pour sa première saison dans la ligue, Isaac Okoro était monté en puissance au fil des mois. Plus il gagnait en confiance, plus il était agressif sur le plan offensif et il a ainsi terminé son premier exercice avec 10.7 points par match en avril, et même 16.6 de moyenne en mai.

Encore brut offensivement, l’ancien d’Auburn affichait de belles promesses et sa seconde saison allait être scrutée. Sauf que, entre temps, les Cavaliers ont recruté Ricky Rubio, Lauri Markkanen et Evan Mobley. Autant de joueurs (sans oublier Darius Garland et Collin Sexton, toujours présents) qui auront souvent le ballon dans les mains, même si l’Espagnol sera toujours le premier à lui redonner pour le faire briller.

Sa présaison le démontre d’ailleurs assez bien pour le moement puisqu’en quatre matchs, il tourne seulement, en 22 minutes, à 5.7 points de moyenne à 35% de réussite au shoot et cinq petits shoots tentés par rencontre.

Des miettes en attaque, mais aussi en minutes ?

« Le boulot d’Isaac est extrêmement difficile lorsqu’il joue au poste d’ailier et qu’il reste celui qu’il est naturellement et qu’il a été », confie J.B. Bickerstaff au Plain Dealer. « En progressant, et à l’université, il était celui qui avait le ballon dans les mains, qui prenait les décisions et faisait les actions. Là, au poste 3, il est avec Garland et Sexton, ou Rubio, qui ont souvent le ballon. On doit faire mieux pour l’impliquer offensivement. C’est à moi de le faire, de trouver une manière pour qu’il ait de l’impact en attaque. »

Autant pour l’équilibre de l’équipe, mais aussi pour le joueur lui-même, afin de ne pas freiner sa progression.

« On lui demande, chaque soir, de défendre sur le meilleur attaquant adverse, donc on doit faire notre part pour qu’il soit toujours dedans offensivement, qu’il garde le moral et qu’il sente qu’il fait partie de tout ça », poursuit le coach. « Il doit pouvoir avoir la balle dans les mains et effectuer les actions qu’il faisait la saison passée. »

Il existe également un risque de le voir commencer sur le banc si JB Bickerstaff lance régulièrement son « very tall ball » avec Lauri Markkanen, Kevin Love et Jarrett Allen. Et alors que, vu le groupe mis en place, ses shoots vont sans doute se réduire cette saison, ça pourrait aussi être le cas de ses minutes si cette formule donne satisfaction…