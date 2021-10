Les stars des Bucks n’ont pas manqué leur rentrée des classes

Forcément, avec Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday, la vie est plus facile pour les Bucks. Donc plus difficile pour les adversaires, et le Thunder peut en témoigner après sa lourde défaite à Milwaukee.

Le trio était aligné pour la première fois de la présaison et Oklahoma City n’a rien pu faire. Les trois champions ont chacun joué 17 minutes en première période, le temps de compiler 33 points à 14/21, 16 rebonds et 12 passes. Résultat : Milwaukee a écrasé les débats avec 81 points marqués en 24 minutes et 27 points d’écart à la pause !

« Une grosse partie du noyau dur est de retour, donc la camaraderie est bien là », constate Jrue Holiday, 11 points, au Milwaukee Journal-Sentinel. « On doit encore intégrer quelques joueurs, mais leur style de jeu correspond au nôtre. Et comme l’intersaison a été courte, c’est comme si on n’avait jamais arrêté. On était très à l’aise, même si on n’avait pas les jambes pour jouer 48 minutes. »

Grayson Allen découvre le collectif des Bucks

Bien évidemment, les regards étaient surtout tournés vers Giannis Antetokounmpo. Le MVP des Finals 2021 ne semblait pas trop rouillé, avec ses 8 points, 9 rebonds et 6 passes. « Ça fait du bien », confirme le Grec. « Je ne vais pas mentir, c’est cool de faire partie de l’équipe, d’être là à courir, à jouer et à évoluer au Fiserv Forum. »

De son côté, et pour conclure sur les statistiques détaillées du trio, Khris Middleton a marqué 14 points et inscrit ses six shoots tentés. Grayson Allen, titulaire, auteur de 13 points et qui vient d’arriver dans le Wisconsin, a apprécié cette première expérience avec Antetokounmpo et compagnie.

« C’est génial de jouer avec ces gars-là. Tout semble facile pour moi. C’est agréable d’attaquer avec ces joueurs-là. La balle circule et tout le monde joue en levant la tête. »