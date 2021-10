Présaison | Rentrée gagnante pour le roi Giannis

C’est avec leur cinq type que les Bucks ont attaqué cette rencontre face au Thunder, et pour la grande rentrée du trio Giannis-Holiday-Middleton, le public a été gâté. Les fans de Milwaukee ont assisté à une démonstration avec un basket fluide, physique et efficace. Même si Antetokounmpo est resté très prudent dans ses courses et ses mouvements, il y avait une énorme classe d’écart entre le champion NBA et l’équipe la plus jeune de la NBA.

Résultat, à la pause, il y avait déjà 27 points d’écart (81-54) et encore, les hommes de Mike Budenholzer avaient relâché la pression puisqu’ils menaient 70-33… En deuxième mi-temps, seuls Brook Lopez et Grayson Allen entreront en jeu parmi les titulaires, et les Bucks vont passer une fin de journée très tranquille pour finalement s’imposer de 20 points (130-110).