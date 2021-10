Steve Nash résigné sur l’absence de Kyrie Irving à domicile

Le début de la saison régulière approche puisque Brooklyn lance l’exercice 2021/22 à Milwaukee, le 19 octobre, et les Nets sont toujours face à une situation très compliquée avec Kyrie Irving.

Certes, le meneur a finalement pu accéder au centre d’entraînement de l’équipe ce dimanche, New York considérant en effet finalement que le HSS Training Center est un lieu privé, non ouvert au public, mais Steve Nash doit bien admettre que tant que son joueur ne sera pas vacciné, il ne pourra pas jouer au Barclays Center.

« Nous comprenons qu’il ne pourra pas jouer les matchs à domicile », a expliqué le coach. « Nous allons devoir jouer sans lui cette année. Cela dépend juste de quand, où et combien. »

Le problème, c’est que l’entraîneur marche clairement sur des œufs. Les Nets n’ont toujours pas réussi à convaincre Kyrie Irving de se faire vacciner et même s’il peut désormais s’entraîner, dans l’état actuel, le meneur ne pourra disputer que 39 matchs de saison régulière puisque l’accès au Barclays Center et au Madison Square Garden lui est interdit. En rajoutant les problèmes que ça risque de créer en playoffs, plus le fait que le protocole sanitaire strict va globalement tenir le meneur à l’écart du groupe, et on obtient une situation clairement pas optimale.

« Nous commençons tout juste à familiariser avec cette situation », a poursuivi Steve Nash. « Une nouvelle règle est entrée en vigueur vendredi et nous voilà. Nous essayons d’avoir une vue d’ensemble. À court terme, pour l’instant, je ne suis pas sûr que nous ayons beaucoup de réponses ».

Les deux seules solutions sont que Kyrie Irving accepte finalement de se faire vacciner, ou que New York allège son règlement sanitaire par rapport au Covid-19. Mais pour l’instant, aucune ne semble vraiment réaliste.

« Je pense que pour l’instant nous allons partir dans l’idée qu’il ne sera pas disponible pour les matchs à domicile, mais tout peut changer », conclut Steve Nash. « Qui sait ? Les ordonnances de la ville pourraient changer. Tout peut changer. Pour l’instant, nous essayons simplement de rester flexibles, ouverts d’esprit et de trouver une solution au fur et à mesure que nous avançons parce que les informations nous parviennent à la volée… Nous avons découvert vendredi qu’il pouvait revenir dans le bâtiment. Les choses évoluent. Personne n’a vécu cela auparavant, et nous essayons juste de faire avec au fur et à mesure. »