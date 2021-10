Derrick Rose découvre un nouveau Tom Thibodeau

Après avoir mis fin à huit ans de disette en atteignant les playoffs la saison passée, les Knicks espèrent bien pouvoir construire sur ce succès cette année. Pour ce faire, Tom Thibodeau et le directoire de New York ont opéré des changements intéressants dans leur effectif à l’intersaison, avec l’arrivée de Kemba Walker et Evan Fournier notamment.

Mais le technicien des Knicks a également fait évoluer ses méthodes managériales. Vendredi dernier, il a ainsi écourté un entraînement, une rareté pour l’ancien coach intransigeant des Bulls et des Wolves.

« Il me surprend parfois aussi. Avec lui, on ne sait jamais », révèle celui qui a joué pour lui dans ces trois clubs, Derrick Rose dans le New York Post. « Quoi qu’il en soit, les gars découvrent un nouvel aspect de sa personnalité cette année. Il nous a sorti quelques blagues et il s’ouvre davantage. Par le passé, ça n’arrivait jamais. »

S’adaptant à l’air du temps en demandant à ses joueurs de tenter plus à 3-points, Thibodeau pourrait-il aussi s’adoucir avec le temps ? Oui et non. Comme l’a récemment dit Evan Fournier, ce camp d’entraînement avec les Knicks lui rappelle son tout premier, il y a neuf ans, avec George Karl et les Nuggets. Très précis, très intense et avec cette mentalité de « la vieille école ».

Un Thibs plus détendu

« Les gars ont besoin de repos, car il faut cette énergie pour jouer le basket actuel. Il en est conscient et c’est très important pour l’équipe », reprend Rose. « Parfois, tu veux quelque chose tellement fort que tu as tendance à oublier les nuances de ce qui t’a permis d’y arriver. Mais qu’il soit conscient de ce besoin de repos, et qu’il puisse nous le donner, c’est fondamental pour l’équipe. »

Connu pour user ses joueurs jusqu’à la corde, Rose, Butler et Noah pouvant en témoigner, Thibodeau a évolué depuis sa dernière pige dans le Minnesota. Sa période de chômage d’un an et demi lui a permis de renouveler son approche… mais pas sa mentalité : « Parfois, Thibs te fait sentir qu’il veut gagner plus que toi », confirme Rose.

A l’image de leur relation qui dure maintenant depuis treize ans, Rose et Thibodeau ne sont plus les mêmes qu’à leurs débuts ensemble à Chicago. Comme Thibodeau, Rose a lui aussi dû faire évoluer son jeu.

« J’ai appris ça probablement dans ma neuvième ou dixième saison. Je n’ai pas besoin de jouer chaque action à 100% ou même 90%. Il y a différentes vitesses. J’ai compris que je pouvais adapter ma vitesse et que je pouvais créer du jeu pour mes coéquipiers de différentes manières. Il s’agit simplement d’utiliser ma rapidité à chaque fois. »