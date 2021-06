Tom Thibodeau, le symbole du renouveau des Knicks

Qui aurait pu prédire, en début de saison, que les Knicks retrouveraient les playoffs après huit ans d’absence, tout en bénéficiant de l’avantage du terrain au premier tour ? Très peu de monde, si ce n’est les fans les plus fidèles de la franchise (et encore…). C’est probablement pour cette raison que Tom Thibodeau a été élu Coach de l’année 2021 par le panel de votants, pour la deuxième fois de sa carrière.

Déjà récompensé en 2011 avec les Bulls, le désormais entraîneur de New York a été préféré à Monty Williams et Quin Snyder, auteurs d’un excellent travail avec les Suns et le Jazz, mais que l’on attendait davantage dans le Top 8 de leur conférence (même si leur présence dans le Top 2 à l’Ouest est, elle, peut-être un peu plus surprenante).

Et ce sacre est évidemment une vraie fierté pour le toujours très humble « Coach Thibs », stakhanoviste de la balle orange et qui a gravi les échelons un à un, avant de s’établir comme l’un des meilleurs techniciens du XXIe siècle.

« Dès que vous remportez une telle récompense, vous vous sentez forcément honoré, mais c’est surtout le reflet de notre groupe et de notre organisation », livrait-il après sa victoire, pour ESPN.

Ancien bras droit de John Lucas (Spurs, Sixers), de Jeff Van Gundy (Knicks, Rockets) ou encore de Doc Rivers (Celtics) entre 1989 et 2010, mais également de Mike Krzyzewski (Team USA), Tom Thibodeau a fait ses classes auprès de coachs plus ou moins reconnus, qui lui ont tous permis de façonner sa méthode de coaching

« Quand je regarde ma carrière, je réalise que j’ai été très, très chanceux d’avoir pu entraîner à New York, Chicago, Boston ou encore Houston. J’ai côtoyé de grands coachs et j’ai pu voler certaines choses à chacun d’eux », ajoutait-il ainsi.

Défense et playoffs retrouvés

À tour de rôle, les Bulls, les Wolves puis les Knicks ont donc pu profiter de toute l’expérience accumulée par Tom Thibodeau en tant qu’assistant pour connaître un certain succès, depuis 2010. Cette saison, à l’instar de Minneapolis en 2017/18 (14 ans), la franchise new-yorkaise a par exemple mis fin à une longue période (8 ans) sans la moindre qualification en playoffs, sous les ordres du technicien de 63 ans.

Et l’impact de Tom Thibodeau s’est comme souvent fait sentir défensivement, où les joueurs de « Big Apple » ont intégré le Top 5 des meilleures défenses de la ligue (107.8 points encaissés, sur 100 possessions), après avoir longtemps végété au-delà du Top 20 dans ce domaine (23e en 2019/20, avec 112.4 points encaissés, sur 100 possessions).

En dépit d’un effectif loin d’être « sexy » sur le papier, mais composé de vaillants et revanchards soldats, les Knicks ont donc dépassé les attentes de quasiment tous les observateurs. Au point de refaire vibrer toute une ville, au sein d’un Madison Square Garden presque endormi depuis plusieurs années.

« Ça a été une saison particulière », estimait Tom Thibodeau. « Je sais ce que cette équipe représente pour cette ville, il n’y a pas de meilleur endroit que le Garden pour gagner. Ça signifie beaucoup pour moi. Pouvoir disposer d’un tel groupe, qui se sacrifie et joue les uns pour les autres, ça a rendu la chose particulière. Mes joueurs ont tout donné pour moi, ils ont fait preuve d’une grande détermination. Et même si nous échouions, ils revenaient déterminés, avec la volonté de réussir. »

Le groupe idéal pour imposer sa philosophie

Élu « Most Improved Player » 2021 fin mai, Julius Randle a probablement été la plus belle surprise de tous ces joueurs, lui qui s’est imposé comme un All-Star à New York. Et RJ Barrett, Alec Burks, Reggie Bullock ou encore Nerlens Noel ont, eux aussi, séduit tout au long de cet exercice. Au même titre que les deux rookies, certes plus irréguliers : Immanuel Quickley et Obi Toppin.

« Julius [Randle] a été génial, il a donné le ton dès le premier jour », rappelait à ce propos Tom Thibodeau. « RJ Barrett a fait d’énormes progrès cette année, et nous avons aussi deux jeunes joueurs —Immanuel Quickley et Obi Toppin— qui ont apporté toute leur énergie et qui se sont améliorés au quotidien. Absolument toute l’équipe a été géniale et soudée, elle a travaillé dur et a donné tout ce qu’elle avait, chaque jour. »

L’apport des vétérans a également été essentiel pour encadrer les plus jeunes Knicks, en playoffs notamment. Un noyau d’anciens composé des fidèles Derrick Rose et Taj Gibson, qui suivent Tom Thibodeau dans chacune de ses expériences sur un banc NBA et qui est ravi de pouvoir toujours compter sur eux, au fil des années.

« Concernant Derrick [Rose], et je peux en dire autant de Taj [Gibson], ils font toujours passer l’équipe avant le reste », avouait l’entraîneur new-yorkais. « Quand Derrick a été élu MVP à 22 ans, il était un superbe coéquipier, très humble. Il a connu beaucoup de grands matchs, mais il est également passé par beaucoup d’obstacles. Donc j’ai pensé que ce serait super de pouvoir compter sur un vétéran qui a traversé de nombreuses choses, afin de donner le ton pour tout un groupe, avec son leadership et son expérience. »

Revenir plus fort la saison prochaine

Et malgré une élimination assez sèche (1-4) subie face aux Hawks en playoffs, Tom Thibodeau ne veut retenir que du positif de cette campagne 2020/21, qui a permis à tout un groupe de gagner en maturité et en expérience. Mais en bon perfectionniste qu’il est, « Coach Thibs » se tourne déjà vers le prochain exercice, qui débute dès à présent dans son esprit.

« Je veux que nous apprenions de chaque situation », annonçait-il, pour le New York Post. « Je suis évidemment fier de la saison que nous avons vécue. En playoffs, vous devez constamment tirer des leçons, vous voulez que les défaites vous servent de motivation tout l’été, pour la saison suivante. Au final, 29 équipes échouent tous les ans. Donc nous devons prendre quelques semaines pour recharger nos batteries, avant de nous remettre au boulot. La prochaine étape pour nous, c’est de savoir à quel point nous allons travailler dur cet été. »

Beau joueur, malgré sa défaite de 11 petits points et un plus grand nombre de premières placées récoltées (45), Monty Williams se réjouissait, quant à lui, de la victoire de son ancien collègue sur le banc de Team USA.

« C’est plutôt cool que quelqu’un avec qui j’ai travaillé par le passé gagne une telle récompense », confiait ainsi le coach des Suns, toujours engagé en playoffs de son côté, la nuit dernière.