Présaison | Nouvelle démonstration des Bulls

Deux matches et deux grosses victoires à domicile pour les Bulls dans cette présaison. Les Pelicans, privés de leurs deux meilleurs joueurs (Zion Williamson et Brandon Ingram), n’ont pas tenu le choc face à la force de frappe offensive de Chicago.

Encore très inspirés dans le jeu de transition et très partageurs (32 passes décisives), les locaux ont inscrits 30 points ou plus dans les trois premiers quart-temps de la rencontre. Ce match, déjà plié à la pause (63-38), l’était un peu plus à l’entame de la dernière période (96-57 !).

Face à son ancienne équipe, Lonzo Ball s’est montré particulièrement inspiré en termes d’adresse (19 points à 7/9) et tous les autres joueurs majeurs ont répondu présent, y compris Alex Caruso. En face, seuls Trey Murphy III, Naji Marshall et Jonas Valanciunas ont surnagé au sein d’une équipe terriblement maladroite (33%).