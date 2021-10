Montrezl Harrell : « J’ai presque eu l’impression de prendre une saison sabbatique »

Une petite saison et puis s’en va ! Passé chez l’ennemi la saison dernière, des Clippers aux Lakers, avec un trophée de meilleur sixième homme de la ligue dans ses bagages, Montrezl Harrell a pourtant vu son rendement baisser drastiquement chez les « Purple & Gold ».

La faute à un secteur intérieur plutôt étoffé d’une part, ses lacunes défensives comme toujours, mais aussi selon lui à la façon dont les Lakers l’ont utilisé. À tel point que son trade vers les Wizards a été vécu comme une libération.

« Honnêtement, j’essaie de recommencer à jouer au basket librement, à apprécier le jeu et à aider mon équipe des deux côtés du parquet. Je n’ai pas vraiment pu être utilisé comme je le voulais l’année dernière. J’ai presque eu l’impression de prendre une saison sabbatique. J’utilise donc cette pré-aison pour me remettre en selle et éliminer la rouille de mon propre jeu. Et ça commence ce soir », avait-il notamment lâché avant la première rencontre de présaison des Wizards, perdue face à Houston.

Difficile pour Montrezl Harrell d’exister et de donner sa pleine mesure aux Lakers, alors qu’il était progressivement mis de côté par Frank Vogel et qu’il multipliait les messages négatifs sur les réseaux sociaux. Le tacle ne passera en tout cas pas inaperçu en Californie, où les retrouvailles promettent d’être chaudes.

De l’énergie à revendre

Dans un effectif moins doté à l’intérieur, Montrezl Harrell espère retrouver un rôle majeur avec Washington.

« Je veux être l’option de secours pour Bradley Beal quand nous en avons vraiment besoin », a rappelé celui qui s’est imposé comme un booster de luxe en sortie de banc ces dernières années, aux Clippers. « C’est comme ça que je suis fait. Je joue avec beaucoup d’énergie, je suis constamment en train de parler sur le terrain. Parfois en bien, parfois en mal. Mais c’est comme ça que je suis ».

Sur le plan du leadership aussi, « Trez » héritera sans doute de davantage de responsabilités que l’an dernier. Le joueur est en tout cas volontaire, comme peut en témoigner son nouveau coéquipier, Spencer Dinwiddie. « C’est un chien, et il va apporter cet état d’esprit chaque nuit. Il va vous arracher le cœur. Je pense que c’est une certaine présence et une certaine mentalité qui imprègnent le reste du groupe », a-t-il glissé.

Montrezl Harrell va avoir tout le loisir de prendre ses marques et remonter en puissance avant de retrouver le Staples Center en configuration « Lakers », en mars prochain.