Plus à l’aise à New York, Obi Toppin veut apporter son énergie en sortie de banc

Sélectionné en 8e position de la Draft 2020, Obi Toppin a longtemps eu du mal à faire son trou dans la rotation des Knicks (11 minutes de jeu, en 62 matchs), la saison dernière. Sous les ordres de l’exigeant Tom Thibodeau, l’ancien ailier-fort de Dayton n’a ainsi tourné qu’à 4.1 points et 2.2 rebonds de moyenne en sortie de banc.

À 23 ans, et à l’approche de sa deuxième année dans la ligue, Obi Toppin se dit pourtant prêt à s’imposer à « Big Apple », au sortir d’une Summer League intéressante (21.0 points et 8.3 rebonds de moyenne) et d’une première rencontre de présaison réussie (et victorieuse) face aux Pacers (10 points et 5 rebonds en 14 minutes).

« Je me sens beaucoup plus à l’aise », livrait-il cette semaine, dans les colonnes de Newsday. « J’ai la sensation d’avoir pas mal travaillé cet été, comme tout le monde [dans l’équipe]. Mais ce n’est que le début et ce n’est que la présaison. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous avant la saison régulière, mais j’ai l’impression d’en connaître davantage. »

Et Obi Toppin, qui s’était distingué avec son énergie lors des cinq matchs de la série face aux Hawks (6.4 points et 2.6 rebonds de moyenne, en 13 minutes de jeu) lors des derniers playoffs, d’évoquer ses retrouvailles avec les fans de New York, au Madison Square Garden.

« J’ai la sensation d’être en train de découvrir, alors que j’ai déjà une idée de ce que c’est de jouer ici », reconnaît le bondissant ailier fort. « Les fans n’étaient pas comme en playoffs, mais ils sont toujours là, dans les tribunes, et nous ressentons leur énergie. C’était une atmosphère incroyable. »

Une toute nouvelle attitude

Interrogé au sujet du travail estival de son joueur, conscient de ce qu’il n’a pas fait correctement en 2020/21, Tom Thibodeau apprécie jusqu’à présent ce qu’il peut observer d’Obi Toppin en attaque. Plein d’énergie, le natif de Brooklyn revient ainsi avec le couteau entre les dents et le patron des Knicks s’en réjouit forcément.

« Il s’est beaucoup amélioré, il a beaucoup bossé », estimait le Coach de l’année 2021. « Mais [la vraie différence], c’est probablement l’expérience. La saison dernière, c’était compliqué pour lui car il n’avait pas disputé de Summer League, alors que c’est là où vous grandissez. Et c’est l’un de ces joueurs qui prennent confiance avec la répétition. Il se précipite moins dans le jeu, j’aime comment il joue en attaque, il ne se dépêche pas et prend de bonnes décisions. En plus d’être habile. »

Comme la saison passée, Obi Toppin devrait être exclusivement utilisé en sortie de banc par Tom Thibodeau, en relais de Julius Randle au poste 4, dont il s’est d’ailleurs beaucoup inspiré cet été. Mais cette perspective n’effraie pas le principal intéressé, dont les automatismes avec les autres remplaçants de New York, comme Derrick Rose, Alec Burks ou Immanuel Quickley, ont eu le temps d’être (très) bien travaillés.

« Je me sens à l’aise pour jouer avec les remplaçants, car ce sont les mêmes que la saison dernière », explique-t-il. « Il est simplement question d’entrer sur le parquet et de faire ce que nous devons faire, soit pour conserver l’avantage et le faire augmenter, soit pour rattraper notre retard. Nous savons que, dès que nous entrons, nous devons apporter de l’énergie et nous battre autant que possible, afin que les titulaires continuent sur cette lancée. »