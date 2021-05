Quatrième quart-temps du Game 2 entre les Knicks et les Hawks. À une dizaine de minutes de la fin du match, New York a complètement inversé le « momentum » de cette partie, dans une ambiance de folie. Et sur une contre-attaque éclair menée par Alec Burks, Obi Toppin fait exploser le Madison Square Garden sur un « alley-oop », qu’il célèbre en levant les bras en l’air et en incitant les fans à faire encore plus de bruit.

Une action qui est venue ponctuer en beauté la bonne prestation du rookie des Knicks, auteur de 8 points, 3 rebonds et 1 contre en 12 minutes, la nuit dernière. Surtout, en plus de lancer la franchise new-yorkaise vers une avance d’une dizaine de points, ce dunk en haute altitude a engendré les « O-bi ! O-bi ! O-bi ! » des 16 000 spectateurs du Garden. Provoquant, du même coup, les larmes de la mère de l’intérieur de 23 ans.

Comme souvent (pour ne pas dire toujours) présente dans les tribunes des salles au sein desquelles évoluent les Knicks, Roni Toppin a effectivement fondu en larmes en entendant les chants du Madison Square Garden pour son fils, qui vivait là l’un des plus beaux moments de sa saison.

Une saison pour le moins contrastée pour le 8e choix de la Draft 2020 (4.1 points et 2.2 rebonds par match), qui a beaucoup peiné à s’imposer dans la rotation de Tom Thibodeau (11 minutes de jeu en moyenne).

Dans le Game 2, Obi Toppin s’est pourtant montré sous son meilleur jour, apportant toute son énergie des deux côtés du parquet. « Obi a vraiment très bien joué », estimait d’ailleurs son coach. « [Immanuel Quickley] et lui nous apportent beaucoup dans ces playoffs, alors que ce ne sont que deux rookies. Je suis très content d’eux. »

Mais le rookie est vite redescendu de son petit nuage puisqu’il s’est immédiatement remis au boulot, en allant bosser son shoot avec son coéquipier Kevin Knox, une demi-heure seulement après la fin du match.

Un match synonyme d’égalisation à 1-1 dans cette série entre New York et Atlanta, qui se déroulera désormais en Géorgie. Avant de revenir au Madison Square Garden pour un bouillant Game 5.