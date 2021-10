Présaison | Les Knicks en démonstration

Dans un Madison Square Garden bien rempli et déjà bien chaud, les Knicks ont démontré qu’ils étaient déjà prêts à attaquer la saison avec une attaque altruiste et une défense toujours aussi agressive. Après un 4-0 des Pacers, Kemba Walker débloque le compteur des Knicks qui enchaînent avec un 12-2. Fournier trouve la mire à 3-points, Walker distribue le jeu, et c’est parti pour une soirée tranquille.

Etouffés, les Pacers vont rapidement perdre pied, et côté New York, Julius Randle a repris ses bonnes habitudes, épaulé d’un très bon duo Toppin-Quickley. Sous les panneaux, Taj Gibson a assuré face au tandem Sabonis-Turner, avec 14 points, 6 rebonds et 3 passes.

A +12 à la pause (67-55), les Knicks font le break en cinq minutes au retour des vestiaires pour mener de 25 points (84-59). La messe est dite, et les Pacers ne vont inscrire que 49 points en deuxième mi-temps pour s’incliner 125-104.