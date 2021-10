Trey Murphy prêt à déployer ses ailes à 3-points

S’il n’est qu’un rookie de seulement 21 ans, Trey Murphy démontre depuis le début de la présaison qu’il n’a peur de rien. Surtout pas de shooter à 3-points, puisqu’il a terminé à 6/10 (pour 21 points) puis 6/9 (pour 20 points) derrière l’arc, lors de ses deux premières rencontres « officieuses » avec les Pelicans.

Sélectionné en 17e position de la dernière Draft, Trey Murphy s’était déjà fait un nom grâce à sa qualité de shoot en NCAA, du côté de Rice puis Virginia (40% de réussite à 3-points sur ses trois années universitaires). Il n’a pour le moment aucun mal à confirmer ses dispositions dans le domaine, « chez les grands ».

« Je peux très bien shooter », estime-t-il, dans les colonnes de NOLA.com. « Je vais continuer de le faire. [Mes tirs] vont rentrer dedans et je vais rester confiant. Voilà le plus important pour moi. »

Ce n’est certes « que » de la présaison, mais le jeune Trey Murphy prouve qu’il possède la mentalité des shooteurs. Celle qui ne les empêchera jamais de tenter leur chance, qu’importe leur réussite.

« Honnêtement, je pourrais être à 0/20 aux tirs que je prendrais quand même le shoot suivant », prévient celui qui a brillé lors de la dernière Summer League. « Même si c’est toujours mieux de rentrer ses tirs, bien évidemment… »

Un rookie qui déborde de confiance en lui

Très intéressant depuis le début du « training camp », et plus largement depuis sa Draft, Trey Murphy a logiquement tapé dans l’oeil de son coach, Willie Green, séduit par la confiance et l’assurance dont dispose son longiligne rookie, appelé à évoluer aux postes d’ailier ou d’ailier-fort en NBA.

« C’est plaisant, et je suis surtout fier qu’il réagisse bien quand je lui dis quelque chose », explique le nouvel entraîneur de la Nouvelle-Orléans. « Ça lui ouvre des perspectives. Il a été un peu hésitant dans ses débuts de match, mais il s’est ensuite ajusté et il a inscrit ses shoots. Nous voulons que nos joueurs prennent leur chance dès qu’ils sont ouverts, ça va être essentiel pour nous. »

Dans une équipe des Pelicans en construction, Trey Murphy pourrait donc en profiter pour se démarquer et gagner ses minutes grâce à son tir extérieur. Car, pour entourer du mieux possible Brandon Ingram et, surtout, Zion Williamson, la franchise de la Nouvelle-Orléans devra veiller à les associer à des shooteurs fiables et spontanés, qui n’ont pas forcément besoin de porter le ballon pour s’exprimer.

Et comme Devonte’ Graham, l’une des autres recrues estivales de New Orleans, le profil du 17e choix de la Draft 2021 répond justement à ces critères.

« Je peux lui rendre la tâche plus facile », répond-il lorsqu’il est interrogé sur son association avec Zion Williamson. « Je vais simplement chercher à écarter le jeu et mettre le ballon dans le panier. Si je peux beaucoup [attirer les défenses], ça va forcément aider l’équipe. Et, au final, je souhaite juste aider l’équipe au maximum. »

Mais, s’il continue sur sa lancée, le très travailleur Trey Murphy devrait néanmoins être davantage surveillé par les défenses adverses. « Je pense que mon ‘scouting report’ sera un peu différent de ce à quoi je m’attendais, lors du premier match de la saison, et je vais devoir m’y préparer », concède pour finir le rookie.