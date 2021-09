Trey Murphy, le dernier Pelican sorti du nid

En cherchant un peu, il peut y avoir du bon à la pandémie… La preuve avec Trey Murphy. Transféré de Rice à Virginia il y a un an, il aurait dû rester une saison assis comme le veut le règlement avec le statut de « redshirt ».

Sauf que la NCAA a assoupli ses règles, et l’a autorisé à jouer avec sa nouvelle université. Pièce essentielle des Cavaliers, il a participé à la conquête d’un 10e titre dans la très relevée ACC, et il est carrément devenu le premier joueur de cette université à finir une saison avec le fameux 50/40/90 aux tirs.

Cet ailier-fort filiforme n’avait pourtant pas des stats ronflantes, avec ses 11.3 points et 3.4 rebonds de moyenne, mais il a profité des essais pré-Draft pour taper dans l’oeil des scouts au point de passer d’un potentiel second tour de Draft à une 17e sélection au premier tour !

Choisi par les Grizzlies, il a été envoyé aux Pelicans, une franchise qui le suivait de près.

« C’est l’équipe qui m’avait montré le plus d’envie pendant tout le processus pré-Draft. Mon père avait dit à mon agent qu’il voulait que je joue pour l’équipe qui m’appréciait le plus, et mon agent a répondu : ‘Eh bien, il jouera à la Nouvelle-Orléans alors’. » Direction la Louisiane avec cette 17e position qu’il faut désormais assumer puisqu’elle est synonyme de contrat garanti.

« Franchement, je n’ai pas l’impression d’être encore en NBA »

« Je n’essaie pas de paraître comme quelqu’un d’arrogant ou quoi que ce soit de ce genre mais j’ai eu l’impression qu’une fois que j’avais inscrit mon nom dans la Draft, je savais en quelque sorte où j’allais finir » poursuit-il dans VirginiaSports.com. « Car si vous regardez ma taille, ma capacité à shooter et ma capacité à défendre, rien que ça permet d’être choisi au premier tour ».

Après la Draft, place à la Summer League, et là, Trey Murphy en met plein la vue dès le premier match. Face aux Bulls, il compile 26 points (9/15 au tir dont 6/9 de loin) et 9 rebonds, et s’offre une place dans le Top 10 de la nuit avec un poster sur Marko Simonovic. Les Pelicans gagnent tous leurs matches lorsqu’il joue, et il termine meilleur joueur de sa formation avec 16.3 points, 7.0 rebonds. 2.8 passes, 1.8 interception et 1.3 contre de moyenne. Choisi notamment pour ses qualités de shooteur, il fait mieux qu’à la fac’ avec 56% aux tirs, 44% à 3-points et… 100% aux lancers-francs.

Mais il ne s’enflamme pas car il arrive dans un effectif riche avec une frontline très impressionnante : Brandon Ingram – Zion Williamson – Jonas Valanciunas.

« Franchement, je n’ai pas l’impression d’être encore en NBA. J’en prendrai conscience lorsque les matches débuteront, et que je jouerai contre des LeBron, des Durant et des gars comme ça. Une fois que ça sera passé, alors je pourrais me dire que c’est juste quelqu’un comme un autre, un adversaire comme un autre. »